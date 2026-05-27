Quan l’educació transforma vides, cal garantir-ne els recursos

President i director general de la Fundació Educativa de Terrassa
Som una entitat socioeducativa arrelada a la ciutat que treballa cada dia amb la convicció que l’educació és una de les eines més poderoses per trencar els cicles de vulnerabilitat. I no parlem només d’educació acadèmica en sentit estricte, sinó també d’acompanyament, de presència continuada i d’adults de referència que transmeten a un infant allò que potser no escolta en cap altre lloc: que pot, que val i que té dret a imaginar-se un futur diferent.
Però sostenir aquesta tasca té un cost real. I aquest és un dels grans desafiaments que encarem avui moltes entitats socials.
L’estat del benestar no és un concepte abstracte. Es concreta en cada professional que acompanya una família en situació de dificultat, en cada centre socioeducatiu que acull un infant que ha passat hores sol o en cada espai segur que existeix perquè hi ha recursos humans i econòmics que el fan possible.
Les entitats del tercer sector social fa molts anys que complementen i reforcen l’acció pública en l’atenció a les persones més vulnerables. Ho fan amb compromís, professionalitat i una gran capacitat d’arrelament als barris i a les comunitats. Però per mantenir aquesta tasca amb qualitat i continuïtat cal disposar d’un finançament suficient i estable.
Quan els recursos no s’ajusten a les necessitats reals dels serveis, les dificultats acaben repercutint en els equips professionals, en la capacitat de sostenir els projectes i, en última instància, en l’atenció que reben infants, joves i famílies.
Invertir en infància vulnerable no és caritat. És una de les polítiques de prevenció social més eficaces que existeixen. Cada euro destinat a acompanyar un infant avui contribueix a reduir situacions futures d’exclusió, fracàs escolar o desvinculació social. Ho avalen els estudis, ho confirma l’experiència i ho veiem cada dia als barris.
Els resultats també ho demostren. Nou de cada deu joves que han passat pels nostres centres continuen la seva trajectòria formativa cap al batxillerat o un cicle formatiu. No és una dada menor: és la constatació que, quan un infant troba un espai de referència en moments importants del seu creixement, augmenten enormement les possibilitats de construir un futur estable i autònom.
Invertir en centres socioeducatius no és una despesa: és una aposta de futur amb retorn social.
Terrassa té la sort de comptar amb un teixit socioeducatiu compromès, arrelat i amb una llarga trajectòria. Però aquest teixit necessita estabilitat, recursos i una mirada compartida que permeti consolidar projectes que tenen un impacte real en la cohesió social i en les oportunitats de futur de molts infants i joves.
Perquè una societat no es construeix només amb economia i infraestructures. També es construeix amb la certesa que cap infant no queda enrere per haver nascut al barri on ha nascut.