Aquest és el programa de la festa major del barri del Segle XX a Terrassa

El barri del Segle XX de Terrassa ja ho té tot a punt per viure la seva Festa Major aquest cap de setmana. Per tal de garantir el correcte funcionament dels actes, la plaça del Segle XX romandrà tancada al trànsit de vehicles fins al 31, entre els carrers Valls i Guillem de Muntanyans.
El programa d’activitats
Divendres, 29 de maig
Els actes arrencaran divendres a les set de la tarda amb la inauguració d’una exposició de pintura al Casal del barri.
Dissabte, 30 de maig
Dissabte serà el torn dels més joves; a les 17.30 hores començaran les activitats infantils amb un campionat de futbol sala a la pista polivalent, acompanyat dels “Laberints Creatius i Circuit Magnètic” a càrrec de l’Obrador. Posteriorment es lliuraran els premis de narracions i dibuixos escolars a la plaça, on també hi haurà una gran xocolatada popular amb Gotadegust. La nit de dissabte serà musical, enllaçant els concerts de Last Dance (21 hores), Atomic Leopards (22 hores) i la sessió d’Angel Gsus Dee Jay (23 hores).
Diumenge, 31 de maig
Diumenge començarà amb energia a les 10 hores amb la tradicional sardinada, on cal que cadascú porti el seu plat, got, coberts i tovalló. El migdia s’animarà a les 12.30 hores amb la cançó improvisada de Terrassa Glosa, que donarà pas a l’arrossada de veïns (14.30), amb un preu d’entre 18 i 20 euros. La recta final de la festa inclourà l’espectacle infantil “MúSIcSIcAndiS” a les 17.30 i el concert de Tons and Sons Terrassa Gospel a les 19 hores, tancant la celebració a les 20.30 hores amb l’acte de cloenda.
El cartell i la programació complerta, aquí.