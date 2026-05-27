Terrassa posa l'educació ambiental al centre de la 35a Setmana del Medi Ambient

La conscienciació ecològica i l'educació ambiental seran el fil conductor de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa, que omplirà la ciutat de propostes de l'1 al 7 de juny. Sota el lema "Eduquem consciències, creant camí", la programació d'enguany busca involucrar tota la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i donar continuïtat a la intensa feina de sensibilització que s'ha dut a terme als centres educatius al llarg de tot el curs. L'agenda d'aquesta edició arrencarà dilluns amb un espectacle d'humor i improvisació al Cinema Catalunya i viurà el seu acte més multitudinari diumenge al matí, amb la tradicional festa de cloenda al parc de Vallparadís.
El tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha presentat el programa d'activitats que converteix l'educació ambiental en l'eix central d'enguany. El regidor ha destacat que "l'educació, la cultura i el coneixement són tres dels eixos vertebradors per generar consciències i, precisament per això, des de l'any 1991, sempre han figurat a la programació de la Setmana del Medi Ambient". Duque ha afegit que l'objectiu és donar continuïtat a la feina que es fa durant el curs a les escoles a través del programa educatiu PEST, que l'any passat va donar suport a 7.000 infants i docents de la ciutat.
Una de les grans novetats d'aquesta edició és l'acte inaugural, programat per al dilluns, dia 1 de juny, a les 19.30 hores al Cinema Catalunya. Es tracta d'un Improshow Ambiental, una proposta participativa i plena d'humor. Segons Duque, aquesta cita "és la gran aposta d'aquest any, juntament amb la festa del Medi Ambient de diumenge", on es parlarà de sostenibilitat i dels hàbits que s'han de canviar per aconseguir un món més sostenible.
L'agenda d'actes continuarà el dimarts, dia 2 de juny, amb una xerrada sobre la prevenció de mosquits al Casal Cívic de Ca n'Aurell, a càrrec del servei de control del Baix Llobregat. Aquesta trobada abordarà un tema de preocupació creixent, sobretot a les urbanitzacions de la ciutat, on el veïnat conviu estretament amb el mosquit tigre.
Per al dimecres, dia 3 de juny, s'ha programat un taller de residus i un itinerari per la nova zona de l'antiga AEG per descobrir les varietats d'arbres i plantes de l'espai. El divendres destacarà la visita guiada a l'antic dipòsit de l'aigua que Taigua té a Can Boada. Aquest recinte ha estrenat recentment el primer parc fotovoltaic de Terrassa en una instal·lació d'aquestes característiques.
Dins de la commemoració de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, també s'organitzarà una visita al Centre de Tractament dels Residus del Vallès Occidental, a Vacarisses, per al dimarts 16 de juny, i s'instal·larà un estand sobre autoconsum fotovoltaic i vehicle elèctric a la plaça Vella el divendres 19 de juny.
El certamen culminarà el diumenge, dia 7 de juny, amb la Festa del Medi Ambient al parc de Vallparadís, oberta de 10.00 a 13.00 hores. Aquest és l'acte amb més participació de tot el certamen. "Volem que les famílies siguin les protagonistes i on, petits i grans puguin participar en activitats lúdiques i de joc per augmentar la consciència ambiental", ha assenyalat el tinent d'alcalde. Entre els plats forts que portaran més afluència hi haurà la implicació del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT). Els joves dinamitzaran una cursa d'orientació, un joc d'escapada pel parc i diversos tallers per transformar residus en joguines o samarretes velles en motxilles.
Un altre dels grans reclams de la jornada serà el lliurament de premis dels concursos de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT), amb especial atenció al concurs de relats, que preveu atreure una gran quantitat de famílies a la celebració.