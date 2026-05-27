Can Parellada tornarà a aspirar al Pla de Barris

L’equip de govern té la voluntat de tornar a presentar la candidatura del barri de Can Parellada a la nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat, prevista per a aquest mes de juliol. El consistori afirma que “l’any passat es va fer una feina important i que el projecte va rebre una valoració molt positiva, malgrat no obtenir la subvenció”. En les pròximes setmanes, el govern local reprendrà el treball conjunt amb els serveis tècnics i el grup motor per bastir una candidatura “amb la màxima implicació i consens”.
El projecte proposat anteriorment per a Can Parellada incloïa 28 actuacions i comptava amb un pressupost de 18,7 milions d’euros. Entre les intervencions destacava la construcció del pont d’Itàlia, la reurbanització del carrer d’Amèrica i un gimnàs al pati de l’escola Francesc Aldea. La proposta busca reconnectar el barri amb la resta de la ciutat i ha de tenir un impacte que va més enllà dels seus carrers amb la millora d’equipaments i habitatges.
Si el PSC alertava ahir que donava suport al projecte i veia bé les actuacions proposades, però que Can Parellada podria no tenir l’èxit garantit enfront d’altres zones més vulnerables socioeconòmicament, Esquerra Republicana ha coincidit ara a llançar exactament el mateix avís.
La portaveu d’ERC, Ona Martínez, assegura que una ciutat com Terrassa no pot deixar perdre convocatòries amb milions d’euros en joc i veu lògic continuar apostant per aquest barri perquè la proposta “tenia sentit de ciutat”. Així i tot, Martínez assenyala el principal desavantatge de la candidatura: “El projecte té un problema d’inici objectiu i evident, que és que ja no és el barri amb més necessitats pel que fa als indicadors socioeconòmics”.
Segons la portaveu republicana, aquesta va ser justament una de les causes de la caiguda de la proposta en la convocatòria passada. ERC obre la porta a donar suport a un altre barri amb pitjors indicadors si hi ha un projecte ben treballat, però recorda que la decisió recau en el govern local.
Falta de diàleg previ
Més enllà de la zona escollida, ERC es mostra contundent amb la gestió política. Martínez recorda que l’executiu va decidir presentar Can Parellada de forma totalment unilateral. “El grup motor es crea com a reacció quan l’alcalde anuncia directament que es presenta el barri sense haver-ho treballat”, lamenta Martínez.
Per a Esquerra, un pla en què l’Ajuntament assumeix el 50% de la inversió i que condicionarà de ple els pressupostos de futurs mandats exigeix que es treballi amb l’oposició des del primer minut. “Quan t’ho posen a la taula i només busquen que els ho beneeixis, no és ben bé el mateix”, diu Martínez, que reclama a l'executiu que la decisió es cusi i es treballi bé.