Guerra contra la fam

Mans Unides, l’ONG de l’Església catòlica per combatre la pobresa, la fam i el subdesenvolupament torna als seus orígens amb la campanya que ha llançat per a aquest any 2026, sota el lema “Declara la guerra a la fam”.
Amb aquest lema ratifica el seu compromís per la pau al món actual, assumint com a punt de partida una premissa defensada pel Papa Benet XVI: “Combatre la pobresa és construir la pau”, i rescata la imatge de la cullera com a símbol i eina “capaç d’alimentar la pau i fer front a aquesta batalla que no dona treva”. Va ser la voluntat de combatre la fam la que va portar algunes dones fa ja 67 anys a fundar Mans Unides i ara se’ns recorda que la guerra a la fam és “l’única que hauria de ser lícita en el món, perquè la veritable lluita no es lliura amb armes, sinó amb recursos, solidaritat i aliments”.
Vivim en un món ple de tambors de guerres de tota mena, ideològiques, familiars, econòmiques, entre veïns, entre companys de feina… Guerres absurdes en què s’inverteix gran quantitat d’energia i de temps. Per això, Mans Unides es pregunta: I si poséssim totes aquestes forces al servei d’una lluita silenciosa, però realment important, que posa en perill la vida de milions de persones, com és la lluita contra la fam?
I si fos aquesta la pau de què ens parla repetidament el Papa Lleó XIV i ens ha recordat també en el seu missatge per a la Jornada Mundial de la pau el dia 1 de gener d’aquest any 2026? Ens deia el Papa: “Des de la tarda de la meva elecció com a Bisbe de Roma he volgut incorporar la meva salutació i desitjo reafirmar-ho: “Aquesta és la pau de Crist ressuscitat, una pau desarmada i una pau desarmant, humil i perseverant. Prové de Déu, de Déu que ens estima a tots. Una pau capaç de desarmar l’altre, capaç de construir ponts, capaç d’aquesta lluita silenciosa però necessària contra la fam de tants germans nostres a moltes parts del món. “Les xifres de la fam segueixen creixent en silenci”, és una xacra que “es cobra la vida de milers d’éssers humans sense fer soroll i sense ocupar portades”. És, afegeix Mans Unides, “una forma de violència que, encara que no porti uniforme, arrasa el futur dels més desafavorits”.
Vam celebrar ahir el dia de la campanya contra la fam en el món i les col·lectes de totes les parròquies es destinaran a aquesta finalitat. Que la nostra mirada no passi de llarg davant aquesta dura realitat que afecta tants germans nostres. Acostumats a la nostra societat occidental a tenir sempre el plat a taula fàcilment oblidem que existeix un món més gran que el nostre, més enllà del que veuen els nostres ulls, i no pensem que quan resem la pregària del Parenostre i li diem “El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui”, d’alguna manera ens estem comprometent a ser instruments de Déu envers els nostres germans que no en tenen.