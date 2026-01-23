I què passa amb les persones grans dependents?

Entre els col·lectius de persones grans hi ha el de les persones que depenen d’altres persones per poder viure.
És a dir, necessiten algú que els cuidi a casa seva (moltes vegades un familiar seu) o en una residència o assistint a un centre de dia. Teòricament, hi ha una Llei de dependència per donar suport a aquestes persones, però la lentitud en la seva aplicació, tant en l’àmbit nacional com autonòmic, fa que en la majoria dels casos les persones dependents restin sense ajudes reals. El procés per arribar a rebre ajudes com a persona dependent té tres fases: presentar la sol·licitud, que la sol·licitud sigui valorada i es fixi el nivell de dependència, que comenci a rebre l’ajuda a la qual té dret.
Sembla fàcil, però les dades ens diuen no ho és tant. A 30 de juny, a Espanya hi havia 1.689.695 persones amb dependència reconeguda i 286.861 pendents que se’ls reconegui la dependència.
Tramitar un expedient de dependència té una durada de 342 dies! L’explicació d’aquesta gran durada és la complexitat dels tràmits a seguir que us detallem tot seguit:
- Presentar la sol·licitud de valoració de grau de dependència.
- Que comporta una revisió de la documentació i dels informes presentats.
- Valoració dels equips tècnics aplicant el varem BVD.
- Audiència amb la persona interessada per elaborar el Projecte Individual d’Atenció (PIA).
- Càlculs econòmics de renda per determinar els possibles copagaments de les prestacions que li corresponen segons el PIA.
- Resolució sobre l’aplicació del PIA.
- Concessió de serveis.
Quan aquests serveis els ha de fer una administració diferent és a dir locals cal sovint un segon procés administratiu fins que es poden aplicar o bé entrar a formar part d’una llista d’espera. Aquest llarg procés fa que moltes persones que tenen dret a ser declarades dependents morin abans que es tanqui el seu expedient.
En el col·lectiu de persones dependents, com era d’esperar, hi ha molta gent gran: el 75% de les persones dependents són més grans de 65 anys i el 53% són persones de més de 80 anys. La distribució per sexes de les persones dependents no és tampoc cap sorpresa, el 66% són dones i el 34% homes, a causa del fet que les estadístiques ens diuen que l’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes.
Hi ha diversos tipus d’ajudes a les persones dependents:
- Ajudes econòmiques a familiars: grau I de dependència, 169 euros al mes; grau II de dependència, 277 euros al mes, grau III de dependència 385 euros al mes.
- Ajuda d’atenció residencial: grau II 542 euros al mes (la resta a càrrec de la família), grau III 579 euros al mes (la resta a càrrec de la família).
- Ajuda domiciliària per una persona externa: grau I, 18 hores al mes; grau II, 40 hores al mes; grau III, 61 hores al mes.
Com podeu veure la llei no és gaire generosa en les ajudes. Les dades que us hem fet arribar les hem extret d’un Informe de l’Observatori estatal per la dependència fet amb dades oficials (provisionals) a 30 de juny del 2025 elaborat per l’Associació estatal de Directors i Gerents en serveis socials.