La llengua, la nostra raó de ser

Fa quaranta anys que la Fundació Torre del Palau treballa amb l’objectiu ben clar de servir el país, la cultura, la llengua i la ciutat.

La llengua, el català, ha estat sempre la nostra raó de ser i la nostra única eina d’expressió i de difusió.

El nostre programa de Pedagogia de l’Espectacle, continuador de l’experiència de Rialles, constitueix la primera experiència d’educació per a l’espectacle a les escoles del país. Set mil espectacles, tots en català, amb dos milions d’escolars participants al llarg dels darrers quaranta anys, fan de Pedagogia de l’Espectacle una molt important eina per promocionar el coneixement i l’ús del català entre el públic infantil. I també ha suposat un impuls important per al coneixement i l’ús del català entre el públic adult de la ciutat l’edició de més de cent títols d’”Els Llibres de Terrassa” en els darrers vint-i-cinc anys.

Des de la Fundació Torre del Palau aplaudim la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, impulsada pels dos darrers governs de la Generalitat i avalada per una majoria parlamentària i per un seguit d’entitats de la societat civil. Hi ha un consens al país sobre l’existència de l’emergència lingüística. Consens polític i consens d’entitats i societat civil. I és una llàstima que aquest consens en el diagnòstic no s’hagi traduït en un consens a l’hora de signar el Pacte, com hauríem volgut que fos des de la nostra entitat.

Coneixem i comprenem els plantejaments dels diferents actors polítics i socials davant del Pacte. Dels signants i dels crítics. Però lamentem que, una vegada més, no anem tots a l’una i que s’anteposin interessos legítims a una acció unitària. La llengua és massa important per al país per no posar-nos tots d’acord. Especialment en aquest moment tan delicat, quan estem pendents d’una sentència del Tribunal Constitucional espanyol que lamentablement pot voler-nos imposar judicialment el 25% de castellà a les escoles. Un Pacte amb un suport més ampli ens hauria ajudat millor a plantar cara a la sentència.

Sense voler entrar en el debat, des de la Fundació Torre del Palau reiterem el nostre compromís ferm de treballar pel coneixement i la difusió del català. Des de fa molts anys formem part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, un reconeixement de la Generalitat a la bona feina de la Fundació que ens compromet a continuar treballant pel català a les escoles i a la ciutat.

El repte que tenim al davant és majúscul, revertir la pèrdua de parlants i ampliar l’ús social de la llengua. El Pacte preveu una inversió inèdita fins ara: 255 milions d’euros el 2025. Ens cal l’acció coordinada de tots els sectors per aconseguir els objectius buscats. I aquí ens hi trobaran també a la Fundació, perquè el català és la nostra raó de ser i continuarem treballant perquè sigui la llengua d’ús, de relació i d’identitat a Terrassa i a Catalunya.