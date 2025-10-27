Els dies 14-16 de novembre tindrà lloc la tretzena edició de les Jornades Transmet. En aquesta ocasió el tema de reflexió serà “Crec en l’Església”. La raó és que, com diu sant Pau: “Hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos” (1Co 12,13).
Aquestes jornades, que vàrem iniciar l’any 2012, han esdevingut, amb el pas dels anys, una veritable trobada diocesana que aplega cristians de parròquies, comunitats, moviments i associacions de la diòcesi amb l’objectiu d’enfortir la nostra formació i ajudar-nos a ser més i millors deixebles missioners en la transmissió de l’Evangeli. A cada una de les edicions que s’han realitzat se’ns ha ofert la possibilitat d’endinsar-nos en un àmbit de la vida cristiana i la pastoral diocesana: la cultura i l’educació, la família, la caritat, la justícia i la misericòrdia, la comunicació i les noves tecnologies, el primer anunci, la pastoral vocacional i juvenil, la comunió i la sinodalitat, la parròquia i l’arxiprestat, i l’any passat a com ser una església missionera i sinodal.
Aquest breu repàs dels temes treballats en les edicions anteriors ens ajuda a prendre consciència de la seva importància en la vida de la diòcesi en la vida de cadascú de nosaltres. No es tracta d’una proposta més de formació entre moltes altres. Es tracta de la proposta de la diòcesi en aquest nou curs, d’una proposta que us demano que acolliu a nivell personal, de parròquies, de moviments i de les diverses institucions que constituïu l’Església diocesana.
Com ja sabeu, aquestes Jornades i trobada diocesana tindrà tres moments importants. Divendres dia 14 al vespre és l’espai de pregària compartit amb els joves i és bo que ens trobem a pregar com a comunitat diocesana, joves i adults. Expressem d’aquesta manera que la família unida en comunió de pregària roman unida.
Dissabte al matí ens trobarem en la part més formativa, acompanyats en aquest cas per Mons. Demetrio Fernández, bisbe emèrit de Còrdova, i expert en cristologia i eclesiologia. També serà bo trobar-nos de tots els àmbits i edats i compartir després les nostres inquietuds i propostes en els diferents tallers que s’han organitzat. I, finalment, diumenge 16 a la tarda tindrà un accent més cultural, amb una projecció literària i un concert que ens ajuden a viure que la fe ben fonamentada es converteix en cultura de qualitat.
Us animo, doncs, a participar en aquestes Jornades per viure l’experiència de pregar junts, de formar-nos junts, mossens, religiosos i laics, des de les parròquies, comunitats, arxiprestats, moviments, associacions i institucions eclesials.
Déu ens ha creat per viure en comunitat i necessitem trobar-nos, necessitem l’experiència de créixer junts, de compartir junts també la nostra fe per ser sal en la terra, llum en el món i ferment en la societat.