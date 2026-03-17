“L’aeroport dels pares”

Hi ha un moment en la vida dels pares que gairebé ningú explica. No és quan els fills neixen. Ni quan comencen a caminar. Ni tan sols quan marxen de casa. És quan un dia els vas a buscar a l’aeroport… i entens que ja no tornen. Només venen de visita.
Avui espero el meu fill, que arriba d’Austràlia després de més de dos anys. No torna a casa. Casa seva és allà. La seva feina, els seus amics, els seus projectes i els seus somnis ja tenen coordenades a l’altra punta del planeta. I, malgrat tot, mentre mires la pantalla d’arribades i veus el número del seu vol, el cervell fa una cosa curiosa: durant uns dies sembla que tot tornarà a encaixar com abans.
Ser pare és viure constantment en aquesta paradoxa. Eduques els teus fills perquè siguin lliures. Els animes a explorar el món, a descobrir-lo, a no tenir por de creuar fronteres. Els dius que siguin valents, que busquin el seu camí, que no es quedin en un lloc només perquè és còmode. I quan finalment ho fan, quan travessen oceans, quan construeixen una vida pròpia a milers de quilòmetres, descobreixes que l’èxit d’aquesta educació també té una cara silenciosa: aprendre a conviure amb la seva absència.
Quan el meu fill va marxar cap a Austràlia era una aventura. Una experiència que semblava temporal. Però amb els anys aquell país immens ha deixat de ser un destí llunyà per convertir-se simplement en casa seva. I això, si som honestos, és una magnífica notícia. Perquè quan veus que els teus fills són feliços, quan saps que han trobat el seu lloc al món, el sentiment dominant és clar: orgull. Un orgull profund i tranquil, d’aquells que no necessiten grans discursos. Però l’orgull no elimina una altra emoció inevitable: trobar-los a faltar. No és dramàtic ni tràgic. És una absència feta de petites escenes quotidianes: converses espontànies que ja no passen a la cuina, sopars improvisats que ja no apareixen, aquella presència silenciosa que omplia la casa sense que ningú hi pensés gaire. La distància, quan tens fills lluny, no es mesura en quilòmetres. Es mesura en moments.
Curiosament, la neurociència explica bastant bé per què els pares sentim això. Durant anys el cervell construeix amb els fills un vincle profundíssim. Les experiències compartides, la protecció, les preocupacions i l’afecte reforcen circuits emocionals associats a l’afecció. Substàncies com l’oxitocina consoliden aquest vincle fins al punt que el cervell integra els fills dins del seu propi mapa emocional. Dit d’una manera simple: el cervell d’un pare reserva un espai permanent per als seus fills. Per això, quan viuen lluny, no és només una qüestió de distància física. És com si una part de la teva pròpia geografia interior estigués situada a milers de quilòmetres. Potser per això els aeroports tenen una càrrega emocional tan especial.
La porta d’arribades s’obre i surten desenes de persones amb maletes. Durant uns segons busques una cara concreta entre la multitud. I quan finalment el veus, desapareixen els fusos horaris, els anys i els quilòmetres. Només queda l’abraçada. Després vindran dies normals: converses llargues, riures, històries de la seva vida llunyana a Austràlia, anècdotes d’un món que per a nosaltres continua sent gairebé un altre hemisferi físic i emocional. I inevitablement arribarà també el moment en què tornarà a marxar. Però amb els anys els pares acabem entenent una cosa essencial: estimar els fills no significa retenir-los.
Significa haver-los donat arrels… i acceptar que les seves ales els portaran molt més lluny del que mai hauríem imaginat.
I hi ha un lloc molt concret al món on els pares aprenem tot això. Un lloc on les abraçades duren una mica més del que és normal, on els quilòmetres desapareixen per uns instants i on el cor entén perfectament què significa estimar sense retenir.
L’aeroport dels pares.