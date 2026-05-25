Can Boada tornarà a lluir l’esperit medieval amb més activitats i més aposta pel comerç que mai

El barri de Can Boada tornarà a transformar-se aquest cap de setmana en un escenari medieval amb motiu de la tercera edició de la Fira Medieval, una iniciativa impulsada per l’Associació de Comerciants de Can Boada-Ponent amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. La proposta tindrà lloc del 29 al 31 de maig i omplirà el barri de parades, activitats familiars, música, gastronomia i animació pensada per a tots els públics, especialment l’infantil.
Durant la presentació de la fira, el regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha destacat la feina de l’associació de comerciants i la seva capacitat “de construir iniciatives que donen vida al carrer i reforcen la identitat del barri”. El regidor també ha remarcat la importància d’aquest tipus d’esdeveniments per al comerç local: “Quan el comerç s’organitza i pren la iniciativa, passen coses positives”. Segons ha explicat, la fira no només genera activitat econòmica, sinó que també “crea vincles i ajuda a construir identitat de barri”.
Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Can Boada, Marta Bueno, ha projectat el bon funcionament d’aquesta tercera edició “després de la feina i la il·lusió que hi ha al darrere, i l’acceptació que ha tingut els últims dos anys”. Bueno ha explicat que la fira tindrà més activitats familiars: “Volem que els protagonistes d’aquesta fira siguin els nens”. Amb aquest objectiu, les activitats es repartiran entre la plaça Agustí Bartra, on hi haurà tallers i jocs familiars, i la plaça de Lluís Companys, que concentrarà les parades d’artesania, els balls medievals i una de les grans novetats d’enguany, un bingo musical medieval amb diferents premis cortesia dels comerços del barri.
Tot i que aquest any no es podrà tallar el carrer d’Amadeu de Savoia, les paradetes dels comerços es s’aplegaran a la plaça d’Agustí Bartrà, i des de l’associació confien que la resposta ciutadana tornarà a ser massiva. Una altra de les novetats destacades serà la visita cultural a l’ermita de Can Boada, organitzada amb el suport del servei de Cultura de l’Ajuntament. La visita sortirà dissabte a les 12 hores des de la plaça Agustí Bartra.
L’organització també ha impulsat una bossa solidària de la fira tipus “totebag”, amb una aportació de 7 euros, per ajudar a finançar l’esdeveniment i futures activitats comercials al barri. “Volem un barri alegre, dinàmic i actiu”, ha conclòs Marta Bueno, que ha fet una crida a la participació veïnal.