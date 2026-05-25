Has vist quatre helicòpters militars sobrevolant Terrassa?

Quatre helicòpters militars han sobrevolat Terrassa aquest dilluns al migdia i no han passat desapercebuts entre els veïns. Les aeronaus han travessat la ciutat al voltant de les 14 hores en direcció nord-est, fet que ha despertat la curiositat de diversos ciutadans, alguns dels quals han compartit comentaris a les xarxes socials. “Acaben de passar per Terrassa, cap al nord”, escrivia un usuari a X (Twitter) després del pas dels aparells.
Tal com ha informat el Diari de Sabadell, els helicòpters havien aterrat hores abans a l’Aeroport de Sabadell, on han arribat al voltant de les 11.30 hores, abans de reprendre el vol cap al migdia. Les aeronaus també s’han pogut veure en altres punts de Catalunya com Cardedeu, Castellbisbal, Tordera, Palamós, Pals o S’Agaró.
Segons ha avançat el compte especialitzat Trànsit Aeri de Catalunya, es tracta d’un helicòpter Chinook HT-17, un NH90 i dos EC665 Tigre de les Forces Aeromòbils de l’Exèrcit de Terra espanyol, que es dirigeixen cap a Eslovàquia per rellevar soldats desplegats a la zona.
Les aeronaus formen part d’un desplegament militar de l’OTAN, en el qual l'Estat participa. Des de fa uns dies, uns 1.600 militars i més de 300 vehicles s’estan traslladant cap a Eslovàquia i Hongria per participar en exercicis conjunts amb altres exèrcits europeus. En total, hi participaran prop de 2.900 soldats de set països diferents.
Segons l’exèrcit, aquestes maniobres han de servir per comprovar la capacitat de coordinació entre els diferents països participants i la rapidesa de resposta davant d’un eventual desplegament. Des de l’OTAN, a més, asseguren que l’operació també serveix per enviar un missatge de suport i reforç als països de l’est d’Europa en l’actual context geopolític.