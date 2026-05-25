Dani Olmo jugarà el seu segon Mundial amb Espanya

El davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo (28 anys) és un dels 26 futbolistes convocats per la selecció espanyola per prendre part a la 23a edició de la Copa del Món de futbol, que se celebrarà entre els dies 11 de juny i 19 de juliol als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Es tracta del primer Mundial de la història que comptarà amb 48 seleccions.
Serà la segona cita mundialista del futbolista del FC Barcelona, que aquesta temporada ha guanyat la Lliga i la Supercopa d'Espanya a les ordres de Hansi Flick. De fet, el Barça és el club que més futbolistes aporta a la selecció amb vuit.
La llista de 26 convocats és la següent: Porters: Unai Simón, David Raya i Joan Garcia. Defensors: Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella i Alejandro Grimaldo. Migcampistes: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodri, Álex Baena i Mikel Merino. Davanters: Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Yéremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz i Lamine Yamal.
Espanya debutarà en aquesta Copa del Món el dilluns 15 de juny a les 18 hores davant la selecció de Cap Verd. El diumenge 21 a les 18 hores jugarà contra l'Aràbia Saudita. Tancarà la primera fase el dissabte 27 a les 2 hores contra l'Uruguai.