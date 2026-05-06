María Corina Machado, la “vendepatrias” del Carib

María Corina Machado s’ha erigit en portaveu de tot un poble de 28,6 milions d’habitants per la seva cara bonica. És d’origen burgès i formació liberal en conceptes econòmics, encara que Hugo Chávez sempre va saber mantenir-la en el seu lloc davant els atacs dialèctics basats en un odi visceral a la revolució bolivariana.
Abans del 1999, la senyora Corina vivia còmodament, mentre la seva família capitalista continuava inflant els seus comptes corrents i més del 50% del poble es trobava en la pobresa. Veneçuela posseeix les reserves més grans provades de petroli del món, de 303.000 milions de barrils a principis del 2026, la qual cosa representa prop del 17-20% del total mundial.
Entre 1970 i 1998, Veneçuela va ser governada per Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez (dues vegades), Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage i Ramón José Velásquez. Aquests són els culpables de la misèria de més del 50% de la població de Veneçuela. Tots defensors de les opcions econòmiques liberals, que van viure en l’opulència, mentre la majoria menjava el que podia cada dia. Les opcions econòmiques dutes a terme van fracassar estrepitosament. La dependència extrema del petroli, mentre s’inflava la despesa pública amb un deute extern enorme, i una corrupció endèmica que sagnava les economies de les famílies humils.
La pobresa es va estendre significativament, i va passar del 33% de la població el 1975 a prop del 70% cap a mitjan anys noranta. El 1990, la pobresa a Veneçuela afectava aproximadament el 60% de la població, i reflectia un augment significatiu des de la dècada anterior, prop de 7,9 milions de persones eren pobres, i d’ells, uns 3,5 milions vivien en situació de pobresa extrema. L’FMI va acabar d’enfonsar en la misèria més del 70% de la població i en la fam més de 5 milions de persones. Encara que durant la dècada dels setanta el país va viure un auge petrolier, aquest període va deixar un deute enorme i una estructura econòmica fràgil que va col·lapsar en la dècada dels vuitanta, que va provocar un augment sostingut de la pobresa fins al 1998.
Una riquesa enorme en un país en què la pobresa el 1999 (inici del primer govern d’Hugo Chávez) era del 42,8%, cinc anys després, el segon semestre del 2005, s’havia reduït al 37,9% (un 4,9%). El 2010, l’índex de pobresa era del 23,5% (i la pobresa es va reduir un 14,4%) segons fonts governamentals de l’època. La pobresa extrema se situava al voltant del 7,7% o 10,7%. En l’etapa 1999-2010, Hugo Chávez va reduir la misèria un 19,3%. El 2012 la pobresa extrema es va reduir fins a un 7,1%.
El govern d’Hugo Chávez des del 1999 fins al 2012 havia aconseguit reduir la pobresa un 26,4% i el 2007 va liquidar el deute amb l’FMI i el Banc Mundial, que ascendia a 3.300 milions de dòlars, i es va estalviar 8 milions de dòlars d’interessos per anticipar l’amortització del deute. Va considerar aquests dos organismes financers governats pels EUA una xacra enorme per a Veneçuela, per la qual cosa en van sortir. El 5 de març del 2013 mor, als 58 anys, Hugo Chávez.
Un altre dels objectius del canvi polític va ser emprendre un programa per adquirir habitatges en condicions dignes a 8 milions de ciutadans pobres. El Pla Missió Habitatge. Basat en la capacitat d’“autoconstrucció” dels Consells Comunals que abastaven territorialment cada barri o districte. Va servir per tenir la ciutadania centralitzada i controlada, sent els “portaveus” els activistes del PSUV, amb el quals les mobilitzacions ciutadanes estarien “a mà” en cas de necessitat d’activar-la per a les “marxes” de suport col·lectiu de la revolució “bolivariana”.
L’educació pública es va potenciar amb programes com Missió Robinson per alfabetitzar, Missió Ribas per a educació secundària, i Missió Sucre era la universitat pública. Es van organitzar programes pedagògics amb suport visual en TV amb mecanisme Beta.
La sanitat també es va transformar en un nou mecanisme d’aproximació a les comunitats per a l’atenció primària, on s’atenia medicina general i odontologia. Missió Barri Endins va ser el centre de creixement del servei, i es qualificava en tres nivells. El tipus 1 van ser els centres operatius d’atenció primària que inicialment es van consolidar amb metges cubans. El tipus 2 van ser les consultes externes d’especialistes, el tipus 3 eren l’atenció hospitalària.
Xarxa Mercal es va crear com a punt de distribució dels aliments bàsics per al consumidor, que va eliminar els intermediaris i va assegurar el control higiènic dels aliments. Els punts de distribució als sectors vulnerables es van fixar als Consells Comunals, que al seu torn asseguraven la distribució a baix preu fixada pels protocols establerts.
La Revolució Bolivariana es va trobar amb una economia “fallida”, en què les condicions que es van consolidar per una economia sotmesa a l’FMI i al Banc Mundial, i dedicada al “renterismo” del petroli els obligava a prendre mesures. Va dur a terme una massiva política de nacionalitzacions i expropiacions, i va actuar als sectors estratègics com hidrocarburs, electricitat, telecomunicacions (CANTV), ciment (Cemex, Holcim, Lafarge), siderúrgia (SIDOR) i banca van ser nacionalitzats, i va consolidar el control estatal sobre l’economia.
Aquestes mesures, que eren font de riquesa dels sectors capitalistes nacionals, van portar la dreta encapçalada per María Corina Machado a “torpedinar” les mesures profundes de l’economia nacional. Poc els importava la pobresa estructural del poble, el seu analfabetisme o la seva poca esperança de vida dels últims cinquanta anys. Aquesta estratègia destructiva des de dins havia d’anar acompanyada d’un aïllament econòmic mundial de l’economia veneçolana.
Hugo Chávez va afrontar 14 votacions des de les presidencials del 6 de desembre del 1998, en què va arrasar amb el 56% dels vots. Fins a les presidencials del 7 d’octubre del 2012 amb el 55,07% dels vots, cinc mesos després va morir el 5 de març del 2013, i Nicolás Maduro va ser nomenat el seu successor al partit i el 14 d’abril del 2013 va tornar a guanyar les presidencials com a revolució bolivariana a Henrique Capriles per un 50,61% de vots favorables. L’imperialisme ja no tenia Hugo Chávez com a adversari, podia aconseguir que el poble veneçolà sofrís un procés de misèria com abans del 1999 perquè tornessin les aigües al seu llit.
L’imperialisme ianqui es va convertir en l’enemic número u del canvi a Veneçuela. El 8 de març del 2015 Barack Obama va inaugurar l’inici d’una campanya d’assetjament i enderrocament contra la revolució Bolivariana amb l’ordre executiva 13692. Des de llavors, l’aliança de les dretes de Veneçuela amb l’imperialisme dels EUA ha estat constant, el discurs de manipulació dels resultats electorals celebrats a Veneçuela ha estat l’excusa per afeblir el procés revolucionari, un boicot permanent atacant la seva font de finançament des del 2016 i tancant comptes del govern veneçolà en bancs de l’elit mundial (Commerzbank, Citibank, Banc Novo Portugal).
Ara la destrucció del procés revolucionari ha arribat a la seva meta final, l’encarregat de robar el petroli de Veneçuela ha estat Donald Trump, missió que ha complert segrestant Nicolás Maduro i la seva esposa i l’ha tancat en una presó d’alta seguretat ianqui. L’imperialisme dels EUA ha posat de gestora dels interessos ianquis Delcy Rodríguez, que està complint tot el que li ordena Donald Trump com a presidenta en funcions de Veneçuela. Nova Llei d’Hidrocarburs, Delcy Rodríguez va signar una reforma que permet més obertura a la inversió privada i internacional al sector.
Corina Machado, després d’humiliar-se davant del dèspota de Donald Trump, aquest li ha recordat que “no té el respecte ni el suport dins del país”. La placa commemorativa del premi Nobel per la pau s’ha quedat al despatx oval de la Casa Blanca. La voluntat de Corina Machado era i és d’una submissió total als interessos dels EUA. Ha vingut a Madrid a arengar 200.000 veneçolans a favor de la dreta espanyola, i ha arribat a menysprear la trobada amb el president del Govern espanyol, i no ha tingut inconvenient a entrevistar-se amb Santiago Abascal, que declara il·legals els 500.000 immigrants a legalitzar, part d’ells són veneçolans. La revolució bolivariana: entre tots la van matar i ella sola es va morir.