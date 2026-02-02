Un dia, després de la conversa de Jesús amb un jove que era ric i que no era capaç de desprendre’s de les seves riqueses per seguir-lo, Pere preguntà al Senyor: “Nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós. Què ens tocarà?”.
Però darrere aquesta pregunta n’hi havia una altra: aquesta entrega, quin sentit té, Senyor?
Diumenge es van celebrar ordenacions a la catedral on vuit seminaristes es van entregar al Senyor en el ministeri del diaconat. Per ells, ressona també aquesta pregunta: què ens tocarà, a nosaltres? I una petició al Senyor: que valgui la pena la meva entrega total a vós.
Perquè per l’ordenació diaconal van ser constituïts en icones vives de Crist Servent, i el motiu central de la seva vida serà el servei. La seva missió i el camí de la seva santificació consistirà a fer-se servidors generosos i fidels de Déu i dels homes, especialment dels més pobres i dels que sofreixen. Evidentment, això prendrà en ells un sentit més intens en l’ordenació presbiteral: aquesta entrega i servei es revestiran de les funcions pròpies del sacerdot, configurats a Crist Sacerdot, Cap i Pastor, en l’anunci de l’Evangeli, en l’oració pel poble i la seva santificació a través dels sagraments, i en la cura del ramat que el Senyor els confiarà.
Aquest és el sentit de la seva entrega, i el Senyor els dirà: “Tothom qui pel meu nom ha deixat cases, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna”. Preguem per ells i donem-ne gràcies a Déu!
A la vegada, ahir dilluns, festa de la Presentació del Senyor, vam celebrar la Jornada de la Vida Consagrada. Igual que Crist va ser presentat en el Temple i ofert al Pare, així la vida consagrada participa d’aquesta entrega de Jesús. També en ells batega la pregunta de Pere: “Què ens tocarà?”. I l’Evangeli dona la mateixa resposta: rebre “molt més” i “la vida eterna”. Però aquest “molt més” no són comoditats ni reconeixements, sinó la participació en la manera de viure de Jesús, Fill obedient, cast i pobre.
Diumenge, doncs, vam mirar l’ordenació diaconal i la vida consagrada no com dues realitats separades, sinó com dos rostres d’una mateixa entrega al Senyor. La pregunta de Pere només troba resposta a la llum de la fe: tocarà la joia de pertànyer al Crist, de servir amb Ell, de donar la vida amb Ell i de viure per sempre amb Ell.
Ara bé, aquesta pregunta i aquesta promesa no són només per als ordenats o consagrats. També un pare o una mare de família, un jove, una persona gran o un treballador poden preguntar-se: “Senyor, aquesta entrega quotidiana, quin sentit té?”. I el Senyor respon: la vocació de cadascú –viscuda en la fe i en l’amor– és camí de santedat i porta un fruit que Déu fa madurar sovint en el secret.
Cada vocació manifesta algun aspecte de Crist: el diaca i el consagrat recorden que Déu és el primer; els esposos i pares que l’amor és fecund i fidel; els laics que el Regne es construeix en el treball i en l’obertura a la Gràcia; els malalts i ancians que la creu uneix al Salvador. Que el Senyor ens concedeixi descobrir la bellesa de la nostra vocació –la que sigui– i viure-la amb alegria, com Maria, oferint el Fill al Temple, i ens ensenyi a oferir la nostra vida cada dia, perquè allò que “ens toca” al final és el més gran: la comunió amb Crist i el cent per u del seu amor.