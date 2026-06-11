El passat dilluns 8 de juny vam tenir la cloenda del curs 2025-26, del projecte “L’educació millora el món”, a la seu de l’Associació Veïnal del barri d’Ègara.
Aquest projecte està inspirat en un paràgraf de les escriptures de Bahá’ulláh, fundador de la Fe Bahá’i, que ens recordà que: “L’ésser humà és com una mina, rica en gemmes de valor inestimable. Només l’educació pot fer revelar els seus tresors i permetre a la humanitat beneficiar-se’n”. L’educació és un dels poders més importants per aconseguir una veritable transformació de l’ésser humà i de la societat. Doncs la ignorància fa que es perpetuïn els perjudicis.
Cap nació pot aconseguir l’èxit si no posa l’educació a l’abast de tots els seus ciutadans i ciutadanes per complir els requisits del nostre temps. El nostre projecte, com a part d’un programa educatiu, té com a eixos transversals entre d’altres: la investigació independent de la veritat, la igualtat de sexes, el concepte de ciutadania mundial, la religió ha d’estar d’acord amb la ciència i la raó, l’educació per a tothom, la religió ha de ser causa d’unió, etc.
Aquest projecte l’organitza i el gestiona l’Associació de Dones Bahá’ís, amb el suport de l’Associació Veïnal d’Ègara. Es desenvolupa durant tot el curs, de setembre a juny, els dilluns, dimarts i dimecres en el Centre Bahá’í del carrer del Hockey. Es duu a la pràctica des del setembre del 2023, com activitat extraescolar. Els 19 tutors i tutores que desenvolupen el projecte són tots voluntaris i treballen perquè “L’educació millori el món”. A la festa fi de curs ens van acompanyar: la presidenta de l’Associació Veïnal d’Ègara, Cristina Valverde Molina, Ouafa El Hadad Laiti que treballa al servei de ciutadania i migracions de l’Ajuntament, Mustafa Ben El Fassi, síndic de greuges de la nostra ciutat i Montserrat Caupena regidora de l’Ajuntament de Terrassa.
En aquest projecte es treballa amb nens i nenes de 1r de primària fins a 3r d’ESO. Durant aquest curs 2025-26 han participat 75 nens i nenes de 6 escoles de primària i 3 instituts del districte. En aquest programa s’imparteix reforç escolar de català, matemàtiques i valors per la Pau. Totes les activitats es desenvolupen amb grups petits, per aconseguir que els aprenentatges siguin els més individualitzats possibles.
Els nens i nenes de primària reforcen objectius escolars, mitjançant contes i altres arts que ajuden a cada nen i nena que descobreixi i desenvolupi la seva pròpia comprensió i creativitat, perquè pugui dur a la pràctica tot el que van aprenent.
Els grups de nens i nenes de 5è i 6è de Primària, a més de treballar els continguts anomenats, fan activitats de servei comunitari per ajudar-los a estar compromesos amb l’entorn i millorar el seu propi barri. Aquest aspecte del projecte el treballem en el Centre de Gent Gran de Sant Pere Nord a través d’un bingo intergeneracional, on fan parella un nen o nena amb un avi o àvia.
L’etapa dels 12 a 15 anys, on s’estudia l’ESO és molt important, reforcen el que fan a l’Institut, i també treballem un programa que imparteix la comunitat bahá’í a tot el món. Llegeixen i analitzen novel·les on els protagonistes són adolescents ciutadans i ciutadanes de diferents parts del món, i aprenen valors universals que poden posar en pràctica a les seves vides. Aquests programes educatius tenen com objectiu el servei als altres, dissenyats per canalitzar l’energia dels adolescents, fomentant-ne el desenvolupament espiritual, intel·lectual i moral. Aquestes iniciatives busquen preparar-los per contribuir de manera constructiva a la millora de la societat on viuen. Per desenvolupar el servei comunitari en els nostres alumnes, el grup d’alumnes d’ESO visiten a persones grans que viuen soles, i que al llarg de la seva vida han estat voluntàries en diferents camps de servei. Això fa que comparteixin experiències molt enriquidores en el camp del voluntariat que fa que les nostres alumnes es sentin motivades a treballar i ajudar a altres persones que viuen prop d’elles. A l’acte fi de curs van participar dues senyores que han estat visitades: Inés Martí Salvador i Genoveva Català Bertolí.
Durant l’any les nostres alumnes també participen en els Dies Internacionals que organitzen les entitats del barri d’Ègara. Participen compartint paràgrafs inspiradors de les escriptures bahá’ís que fan referència al dia esmentat, com D.I. de la Pau, D.I. drets humans, D.I. contra la violència de gènere, D.I. de les Dones, etc. És important anomenar aquests dies perquè de mica en mica, els nostres alumnes de totes les edats, agafen consciència de les deficiències que té el món, i que poden fer per ajudar a fer que sigui millor.
Paral·lelament, un cop a la setmana, es fan classes per les mares que necessiten i volen aprendre català o castellà parlat. Es conversa sobre temes actuals, l’educació dels fills, i temes que són d’importància per a elles. Si volen gestionar algun problema i no es veuen capaces d’anar soles a l’administració per no poder parlar la llengua, les acompanyem i les ajudem que de mica en mica ho puguin fer soles. Aquestes senyores que aprenen la nostra llengua en els darrers mesos han començat, una nova activitat. Un cop al mes visitem l’associació veïnal d’Ègara i participem de la xerrada que ens ofereix la psicòloga i presidenta de l’Associació veïnal del barri d’Ègara, Cristina Valverde Molina.
Els bahá’ís treballen a fi de promoure el benestar social i espiritual de les persones de tots els estaments, siguin quines siguin les seves creences o orígens. Els esforços estan motivats pel desig de servir a la humanitat i d’aportar al procés constructiu del canvi social. Els bahá’ís veuen el coneixement com un aspecte central de l’existència i la perpetuació de la ignorància com una forma greu d’opressió.
L’ésser humà posseeix el dret d’accedir al coneixement, i és responsabilitat d’ell participar en el desenvolupament de la seva generació, d’acord amb els seus talents i habilitats. La preocupació fonamental que anima l’educació és la de fomentar la capacitat de la persona i de les comunitats per participar en la creació d’un món millor.