Obrim els ulls i diguem prou, si us plau!

Laa humanitat, partint del no-res i amb el seu sol esforç, ha arribat a assolir les més altes cotes de misèria” Groucho Marx (1890-1977) Actor estatunidenc.
Realment no necessitem a ningú per destrossar-ho tot i, a més, ens en vanagloriem. Ens volen colar com si res un munt d’estupideses que fa feredat.
Avui escric sense esperar a digerir les notícies que acabo de llegir, fa uns mesos que no escrivia, tot i tenir començats alguns articles, era com si em faltes una empenta, i tres notícies d’avui me l’han donat, sí, estic profundament enfadada, i cada dia entenc menys el món i la humanitat, amb dignes excepcions clar.
Ens governen individus sense cap més ètica que omplir-se les butxaques i dominar el món matant, destrossant-lo i sembla competeixen entre ells per veure qui la fa més grossa, a més a més surten publicades notícies que, si revisessin i pensessin no les publicarien, almenys tal com ho fan.
Havia començat un article amb el títol de: Per què?, i havia escrit el següent llistat de “per ques”: Per què per veure paisatges bonics hem de fer centenars o milers de kilòmetres? Per què ho basem tot en els diners? Per què hem de menjar de tot, tot l’any?
Per què hem d’anar a la lluna? Per què hem de dependre per viure del que decideixin uns eixelebrats que estan a milers de kilòmetres? Per què per adobar les plantes necessitem petroli?
Per què ens hem fet addictes als plàstics?
Per què ens vestim amb roba de fibres derivades del plàstic, que són tòxiques i cancerígenes? Per què hem de reciclar tirant i trencant les ampolles de vidre?
Per què, a veure, per què ens hem tornat tan curts de gambals?
Ho reduiré a tres perques i crec que quedarà tot explicat.
1. Perquè ho basem tot en els diners?, “els diners no fan la felicitat”, però en vull més, “ves, que no té’ls enduràs pas a l’altra vida”, però en aquesta arreplegaré tots els que pugui, no acabaríem mai. Avui he llegit al diari Ara el següent titular (cito textualment): “La visita del Papa a Espanya costarà 15 milions d’euros”, em sembla absolutament obscè mentre moren de fam cada dia centenars de criatures, i tantes altres necessitats que hi ha al món, m’indigna en llegir en l’article el lema, que segons el director de la CEE, senyor José Gabriel Vera, han escollit per aquesta “humil” visita, és: “Una crida del Senyor a avançar i una crida a la societat espanyola a sortir de les preocupacions diàries i a anar més enllà amb la contemplació de Déu, l’obertura de la vida als altres i a la caritat”, a quina caritat?, quina caritat hi ha en gastar-se 15 milions d’euros en un viatge?, que en pensaria Jesús d’aquesta caritat?, no sé vostès, però jo no hi veig reflectides ni les seves paraules ni accions en res de tot això.
2. Perquè hem d’anar a la lluna?, en un altre article del mateix Ara, l’investigador de l’ICE-CSIC, Josep Maria Trigo conta la importància d’aquest viatge a la lluna de l’Àrtemis II amb quatre tripulants a bord, bé, les seves explicacions científiques em semblen força interessants fins que arribo a aquesta afirmació (cito textualment): “Si la humanitat busca sobreviure, s’haurà d’establir en altres planetes”, com?, vol dir que els més de 8.000 milions de persones que habitem la terra haurem de migrar a altres planetes?, sí, en plural, diu: “S’haurà d’establir en diversos planetes i esdevenir multiplanetària”, i qui hi podrà anar?, si un viatge del Vaticà a Espanya costa 15 milions d’euros, que val un a un altre planeta?, hi aniran només els rics?, en aquest cas per mi cap problema, tots els Trump, Netanyahu, Putin, Musk, etc., a la nau i, apa adeu per sempre més!, però no tindrem aquesta sort…
3. Perquè, a veure, perquè ens hem tornat tan curts de gambals?, no sabem conservar el nostre planeta, l’únic que té, o tenia, totes les condicions per a la vida humana, animal i vegetal i, ja volen anar a uns altres sense aquestes condicions, per què?, per fer-li el mateix que a la terra? Aquí hi poso les altres preguntes que em feia, però ara com a reflexions, com pot ser que per adobar les plantes necessitem petroli?, sí, tal com van dir a TN aquest cap de setmana, els cultius perillen per la manca o encariment de petroli per fer adobs, ai, fins i tot l’ingerim el petroli. Com pot ser que ens hàgim fet addictes als plàstics, que ens vestim amb roba de fibres derivades del plàstic, que són tòxiques i cancerígenes?, ja sabem, estudis científics ho han demostrat, que tenim microplàstics des del cervell fins als ossos passant pel cor, com és que no diem prou d’una vegada! ¿Perquè hem de reciclar tirant i trencant les ampolles de vidre si contamina més, a més de l’augment de temperatures, fondre el vidre i tornar a fer ampolles, quan es poden rentar i ja està?
Volem fer llargs viatges per veure coses boniques, però coneixem el que tenim a casa nostra?, ah! I volem menjar de tot, tot l’any, però científicament està demostrat que la dieta mediterrània és la més sana, ei, això vol dir: menjar de temporada i de proximitat, perquè es diu mediterrània per alguna cosa, oi? I si ens esforcéssim per tenir cura de la terra, que d’aquesta manera tindríem cura de nosaltres mateixos?
Apa, ho deixo aquí, i que Déu faci més que nosaltres que ja hem fet prou mal, i com deia Albert Einstein: “Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica: la voluntat”, amb voluntat, perseverança, estimant la vida i tenint cura de la terra encara ens en podem sortir.