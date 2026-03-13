Quines activitats s’ofereixen en els centres de gent gran?

L’últim article acabava dient: la propera setmana entrarem, aquesta vegada sí, en la informació sobre la temàtica d’aquestes activitats.
Les classificarem en sis grans grups: Artístiques, Balls, Culturals, Manualitats, Noves tecnologies i Saludables. Per tant, ens hi posarem.
El grup més gran d’activitats és el que hem batejat amb el nom de Saludables. Recull activitats que són bones per al manteniment físic, però també les que són bones per a la nostra ment. En total es fan 215 activitats saludables!
Destaquem les més practicades: gimnàs, amb diverses modalitats: 26; ioga: 32; pilates: 26; taitxí: 13; tonificació: 11; memòria 24; musicoteràpia-risoteràpia 9. En total, 141.
Si resteu de 215 aquestes 141, encara n’hi ha 74 més. Com que és impossible relacionar-les totes, recollim el nom d’algunes d’elles perquè us feu una idea de la diversitat de temes: cos, dansa i ritme; defensa personal; estar en calma i pau interior; gestió de les emocions; grup psicoterapèutic; iniciació a la meditació; intel·ligència emocional; menys dolor, més vida; pedres que ens parlen, plantes que ens cuiden; educació alimentària.
Segueixen a les activitats saludables: els balls. A banda dels onze centres que organitzen balls setmanals oberts a tothom, hi ha 93 tallers de ball. L’únic dia de la setmana en què no hi ha cap casal que organitzi una sessió de ball és dilluns.
I en moltes sessions hi ha el costum d’obsequiar els participants amb una beguda i una pasta. Ah! I el preu és molt econòmic.
Podríem haver inclòs els balls en el camp de les activitats saludables, però els hem comptabilitzat com un grup propi. Tenim 23 grups de sevillanes, 23 grups de ball en línia, 11 grups de zumba, 9 grups de balls llatins, 8 grups de sardanes i 10 grups de country.
En totes les modalitats hi participen més dones que homes.
I encara trobem més balls: balls americans, balls de saló (3), balls variats, bachata per a dones (2), bachata per a joves i un grup de dansa del ventre.
Acabarem la descripció d’activitats amb les culturals. En total, n’hi ha 86. Considerem dos tipus d’activitats culturals: les que en podríem dir escolars (68) i les que volen millorar la persona (18).
Comencem per les escolars: 19 grups d’anglès, 5 de francès, 5 grups de lectura, 3 de català, 6 de conversa en català, 6 d’escriptura, 9 d’iniciació a la lectura i l’escriptura, 1 Aula activa, 1 taller de grafologia, 1 club de dones, i 1 de llenguatge de signes en català.
Hi ha també tallers per altres edats: 4 tallers infantils d’àrab, 1 de deures i hàbits infantils.
Altres més difícils de classificar serien: Ciències per a joves, Tardes de cine, Vivim en un conte.
Acabarem amb els tallers catalogats com ser els que volen millorar la persona i que resulta difícil agrupar: Atenció plena, Creativitat pel dol, Creixement personal (2), Entrenament mental, Grup per l’afrontament del dol, Metàfores de vida, Sempre acompanyats, Tècniques de creixement personal, Psicoeducatiu per a l’ansietat en joves i adults, Ments despertes, Treballem l’atenció, Grup jove de suport emocional.