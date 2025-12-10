Terrassa: una ciutat on el consentiment sigui la norma

Convertir Terrassa en una ciutat on cap dona visqui amb por i on el consentiment sexual sigui una norma social és una responsabilitat urgent i col·lectiva.
Educar en el consentiment no és només prevenir la violència: és construir les bases d’una cultura més justa, igualitària i respectuosa amb la llibertat sexual de les dones.
El consentiment afirmatiu implica que tota relació sexual ha de ser lliure, informada, voluntària i revocable en qualsevol moment. El silenci no és consentiment. Les relacions prèvies no el garanteixen automàticament i sota els efectes de l’alcohol o les drogues no existeix consentiment vàlid. Desmuntar aquests mites és essencial per fomentar relacions lliures i respectades.
Les dades ens interpel·len a actuar: entre gener i setembre del 2025, les violacions han augmentat un 4,6% a Espanya i un 8,3% a Catalunya. El 62% de les agressions sexuals són comeses per persones conegudes com la parella, família o amistats. Això evidencia que la violència sexual és un problema estructural, vinculat a desequilibris de poder i a una cultura que encara normalitza actituds que vulneren la llibertat de les dones, fins i tot en espais íntims.
Quan l’agressor és algú proper, la víctima sovint pateix por, vergonya o dependència emocional i econòmica. Per això, la prevenció i l’educació en el consentiment han d’anar més enllà dels espais públics o de l’oci nocturn: cal actuar també en l’àmbit familiar, afectiu i comunitari. Situar el consentiment al centre vol dir revisar actituds arrelades, insistències, pressions, silencis interpretats com a permisos, i assumir que el respecte actiu és imprescindible per garantir la llibertat sexual.
La societat avança cap a aquest model, i legislacions com la Llei del “només sí és sí” ho reforcen: només hi ha consentiment quan s’expressa lliurement i de manera clara. L’augment de denúncies no reflecteix necessàriament més violència, sinó més consciència social i més dones que coneixen i exerceixen el seu dret a denunciar.
A Terrassa, el 25N és una oportunitat per continuar generant espais de reflexió i diàleg. Enguany, el debat es porta també a la cultura, amb la representació de l’obra «Sí Sí Sí» al Teatre Alegria, que aborda els límits del desig i la importància del consentiment afirmatiu. Igualment, gairebé 600 alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius han participat en el visionament del documental «No estàs sola: història de la Manada», seguit d’un debat enriquidor sobre el consentiment.
Construir una ciutat lliure de violències masclistes vol dir garantir que tothom entén que la llibertat sexual és un dret fonamental. Vol dir crear espais segurs, creure i acompanyar les víctimes, i trencar silencis que durant massa temps han justificat desigualtats. La solució no implica discursos d’odi ni culpables inventats, sinó l’educació, els recursos públics i una coordinació institucional efectiva.
Terrassa té l’oportunitat i el deure de liderar aquest canvi cultural. Fer de la ciutat un espai on el consentiment sigui la norma, on les dones puguin viure sense por i on les relacions es construeixin des del respecte mutu. És un objectiu compartit i inajornable.
Perquè, al final, el principi és clar i innegociable: només un “sí” és un “sí”.