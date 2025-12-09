Terrassa, un referent en la gestió pública de l’aigua

Avui estem d’aniversari, ja que fa set anys que l’Ajuntament de Terrassa va assumir la gestió pública del servei d’abastament d’aigua a la ciutat amb l’objectiu de defensar un model de qualitat, transparent, eficient, participatiu i social a través de l’empresa municipal TAIGUA.
El 10 de desembre del 2018 va començar, doncs, una nova etapa en la gestió de l’aigua a Terrassa marcada pels compromisos que TAIGUA va adoptar amb la ciutadania basada en la voluntat d’incrementar les inversions per renovar la xarxa de subministrament i, així, prevenir avaries i reduir pèrdues; de millorar la qualitat de l’aigua de l’aixeta i garantir-ne l’acceptació com a aigua de boca; de promoure polítiques ambientals per afavorir l’estalvi; d’ampliar les polítiques socials; de mantenir uns preus estables i, també, d’incorporar les noves tecnologies per millorar la gestió i posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l’empresa municipal, amb total transparència i rigor.
Aquesta gestió pública ha integrat també una visió sostenible, ambiental i social, orientada a garantir l’accés universal a l’aigua com a bé essencial per a tothom. A més, s’ha impulsat la participació ciutadana amb la creació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), com a model de governança que fomenta el diàleg i la implicació directa dels ciutadans en la gestió del servei.
Durant aquests set anys, doncs, hem complert els objectius marcats i hem tancat una etapa de transició que ens ha permès avançar de manera significativa. Hem aconseguit establir una nova seu social, equipada amb energia renovable i noves tecnologies que han optimitzat la gestió del cicle integral de l’aigua. La creació d’un sistema de gestió econòmica i comercial més eficient, així com un servei d’atenció al públic més àgil, ha estat possible gràcies a un programa de transformació digital que ha facilitat la realització de tràmits en línia amb garanties d’eficiència i seguretat, gràcies a l’oficina virtual i a la seu electrònica pròpia de TAIGUA.
A més, hem consolidat un pressupost de 5 milions d’euros anuals d’inversions per millorar el servei d’abastament d’aigua, dels quals aproximadament 3 milions es destinen a la renovació de la xarxa de distribució. També hem introduït canvis a la factura de l’aigua, en què hem ampliat els trams de tres a cinc, a les més de 90.000 persones abonades a TAIGUA, i hem incorporat les dades d’empadronament per garantir que es pagui, de manera justa i equitativa, en funció del nombre de persones empadronades a l’habitatge i del consum d’aigua que en facin.
Un altre aspecte que vull destacar és l’ampliació de les polítiques socials, amb una especial atenció a la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat amb mesures que l’Ajuntament de Terrassa va incorporar el 2013. Des d’aquell moment i fins ara hem destinat més d’un milió d’euros a les bonificacions que permeten garantir aquest bé essencial.
Per aquest equip de govern és un tema cabdal i, per aquesta raó, des d’aquest estiu està en marxa un protocol que regula les mesures per combatre la pobresa hídrica i la vulnerabilitat econòmica amb l’objectiu de garantir el dret a l’aigua a tothom, sense discriminacions, i que compta amb la col·laboració de l’OAT. Hem seguit un full de ruta, ben marcat i dirigit tot i els reptes que va representar afrontar situacions tan complexes com va ser la pandèmia i la sequera, però que vàrem resoldre amb eficiència, eficàcia i responsabilitat gràcies al treball del gran equip humà, professional i tecnificat vàrem poder gestionar amb èxit aquestes situacions, mantenint el servei en òptimes condicions i amb la màxima responsabilitat.
Tot i aquests avenços, no puc obviar les crítiques i les veus d’alguns sectors que qüestionen la sostenibilitat i eficàcia del nostre model de gestió pública de l’aigua, intentant desacreditar el treball fet amb notícies falses i que sempre hem desmentit amb dades i arguments demostrant que la nostra gestió és, no només viable, sinó també exemplar. És, en moments com aquests, quan cal recordar que TAIGUA és una empresa pública, amb una gestió transparent que està sotmesa a fiscalitzacions externes i que compta amb un consell d’administració que vetlla pel bon ús dels recursos i que entén que la ciutadania té el dret a conèixer com es gestiona l’aigua i on es destinen els ingressos generats per l’empresa municipal.
Però més enllà de les crítiques, els resultats parlen per si sols, ja que, avui, Terrassa és el municipi més gran de Catalunya que té una gestió pública de l’aigua i s’ha convertit en tot un referent en l’àmbit nacional, tant pel model de governança com per la capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats i reptes que han sorgit al llarg dels anys.
Com deia, hem tancat l’etapa de transició per iniciar el 2026 amb l’etapa de consolidació, amb el gran canvi que representa traspassar la planta d’Abrera a la Generalitat, ja que, d’acord amb la normativa d’Aigües de Catalunya, és una instal·lació que forma part de la Xarxa Ter Llobregat. Aquest traspàs garantirà la continuïtat i la qualitat del subministrament d’aigua a la ciutat, gràcies a la inversió que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) farà a la planta d’Abrera per un valor de 17 milions d’euros fins al 2030. Un canvi que no comportarà cap increment en la factura, però sí una millora notable en la qualitat de l’aigua, gràcies als tractaments més avançats que eliminaran una gran part del contingut salí, millorant així la percepció organolèptica, la qual cosa permetrà millorar el gust de l’aigua de Terrassa.
A més, aquest canvi suposarà un augment de la tresoreria de TAIGUA de 6,1 milions d’euros, que es destinarà a noves inversions per renovar la xarxa de distribució, la millora de sistemes tecnològics i la implantació de mòduls fotovoltaics als recintes dels dipòsits d’aigua de Can Boada; Can Poal i Sulleva que representaran una millora ambiental i sostenible de la gestió del cicle de l’aigua.
Paral·lelament, continuarem avançant en el Projecte de Transició Digital i Millora en l’Eficiència del cicle de l’Aigua (EFIAIGUA), finançat amb ajuts europeus. Aquest projecte, inclòs en la segona convocatòria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua (PERTE), té com a objectiu digitalitzar tot el cicle integral de l’aigua, des del subministrament fins a la depuració, millorant l’eficiència energètica i l’ús responsable dels recursos hídrics. Amb una subvenció de 5,5 milions d’euros dels 7,08 milions d’euros totals, aquest projecte s’ha de finalitzar el juny del 2026, amb l’objectiu d’implantar comptadors amb telelectura, millorar el control de fuites i promoure l’ús d’aigua regenerada per a usos industrials i de reg.
EFIAIGUA ha de finalitzar el juny del 2026 i, a partir d’aquesta data tindrem digitalitzades les captacions d’aigua; implantats comptadors de telelectura; fet l’estudi per poder utilitzar l’aigua regenerada de la depuradora per ús industrial o de reg i per recàrrega d’aqüífers i desenvolupat el sistema de telelectura i de sensorització del cicle integral de l’aigua. El desplegament i millora de la xarxa municipal LoRaWAN busca, precisament, que els 100.000 potencials telecomptadors, que en un futur hi haurà a la ciutat, tinguin una comunicació sense fils.
Pel que fa al clavegueram, disposarem de l’anàlisi d’un terç de la xarxa de col·lectors, que inclou el clavegueram de la conca nord de la riera del Palau per evitar, així, desbordaments i inundacions en cas de pluges intenses.
Així, doncs, iniciarem el 2026 amb una aposta decidida per la sostenibilitat, la innovació tecnològica i la transparència en la gestió pública de l’aigua. Continuarem defensant aquest model amb la mateixa determinació i compromís de sempre, i oferirem als terrassencs i terrassenques un servei de qualitat, malgrat les crítiques i els interessos que intenten desestabilitzar el nostre projecte. Perquè com a regidora del Cicle Integral de l’Aigua, estic orgullosa de dir que ho estem fent bé i que seguirem pel mateix camí, amb responsabilitat i fermesa.