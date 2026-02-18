Vint anys de bd6

Hi ha espais públics que acaben formant part de la teva vida quotidiana sense que gairebé te n’adonis.
La bd6 és un d’aquests llocs. Fa vint anys que obre les portes al barri de Sant Pere Nord, com si fossin pàgines d’un llibre, i s’ha consolidat com una veïna més del Districte 6.
La bd6 ha estat –per a mi i per a molts veïns i veïnes– un espai viu on llegir, pensar i compartir activitats. Encara recordo els primers dies, amb curiositat, descobrint espais i racons que amb el temps han passat a formar part de la meva quotidianitat.
Durant alguns anys vaig formar part del club de lectura, del taller d’escriptura i he participat en diverses conferències organitzades per entitats de la ciutat.
Avui, la biblioteca no és només un espai de lectura silenciosa: és un espai de dinamització cultural, un lloc de formació i de tallers per a infants, joves i adults, i un punt de trobada intergeneracional que dona vida al barri i reforça els vincles socials.
No es poden entendre aquests vint anys sense reconèixer la feina de totes les persones que hi han treballat. Els professionals de la biblioteca han estat sempre propers, atents i compromesos, disposats a escoltar i ajudar. Vull destacar la tasca duta a terme per les diferents direccions –en Toni, la Laura i ara la Montse–, que han sabut mantenir una actitud oberta i col·laborativa amb les entitats del barri. Amb aquesta mirada, la biblioteca s’ha convertit en una eina cultural al servei del diàleg, la tolerància i la convivència, i la inclusió social.
Una biblioteca viva, oberta a la ciutadania, entén la cultura com una eina de transformació personal i social. Les persones que lluitem per la igualtat social i defensem els serveis públics sabem que defensar-la vol dir omplir-la de vida: entrar-hi, participar, cuidar-la i fer-la nostra cada dia.
Hem de defensar els serveis públics com la biblioteca no només amb paraules o declaracions institucionals, sinó amb presència. Llegint, escrivint, escoltant i parlant amb respecte; construint comunitat des de la diversitat cultural i la convivència.
Si aquests vint anys han demostrat alguna cosa, és que la bd6 no és només un equipament públic més: és un projecte col·lectiu que continua creixent amb cada persona que hi entra. I mentre hi hagi veïns i veïnes disposats a viure-la, la bd6 continuarà sent un espai de cultura, de llibertat de pensament i d’esperança per a una vida digna per a tothom.
Defensar la bd6 és defensar l’espai públic, l’àgora de la convivència basada en el respecte i la igualtat.
Per molts anys més, bd6.