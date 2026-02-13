Un aparcament per a 200 cotxes i més fum, o 16.000 arbres?

I tant que volem recuperar el Portal de Sant Roc per fer-ne una gran plaça i un espai per fer activitats i vida comunitària!
Amb això coincidim amb l’equip de govern. Perquè sabem que el comerç, el de tota la ciutat, pateix i que el que necessita són carrers agradables, que s’omplin de vida i de gent. Ah, i menys Primarks en grans centres comercials que centrifuguen la gent dels carrers dels seus barris.
Però per fer això cal enterrar 13 milions d’euros en un sot i seguir portant vehicles privats al bell mig de la ciutat, contaminant l’aire i traient espai als vianants? No. Rotundament no.
Aquests 13 milions d’euros ens estan prenent 16.000 arbres que no es plantaran, sis camions de càrrega lateral que no arribaran, molts quilòmetres de carrers que no s’asfaltaran. Ens estan prenent un centenar d’habitatges públics que no es podran comprar i escoles bressol que l’Ajuntament no construirà, ens treuen aparcaments dissuasius que ja no es faran als barris o mitja dotzena de places noves als districtes...
Quan passegeu pels carrers dels vostres barris i veieu que falten arbres als escocells, que l’asfalt està ple de bonys, les voreres plenes de sots, els contenidors plens de brutícia...
Recordeu que aquest govern ha decidit llençar els diners que fan falta per poder mantenir la ciutat en un aparcament innecessari.
Quan no pareu de donar voltes intentant aparcar al vostre barri, recordeu que el govern ha prioritzat un aparcament al Centre per satisfer una part del seu comerç, en lloc d’impulsar aparcaments dissuasius a tots els barris o d’ajudar al comerç de tota la ciutat.
Quan veieu que la línia del vostre bus habitual ha estat retallada i que la freqüència de pas no ha millorat o que no podeu pujar al bus perquè arriba ple, penseu que aquest govern ha preferit estimular l’ús del vehicle privat abans que millorar el transport públic.
Veïns i veïnes d’Arquimedes i Galileu, que patiu cada dia embussos als vostres carrers, penseu que el Sr. Ballart i el seu equip han incentivat que passin més cotxes pels entorns dels vostres carrers fent aquest nou aparcament que inevitablement atraurà més vehicles, en lloc d’implantar mesures per reduir el trànsit.
Aquest equip de govern i el seu alcalde, en un moment en què les directrius europees apunten a reduir l’ús del vehicle privat i a recuperar espai per a les persones, han volgut tirar endavant un equipament faraònic, al mig de la zona de baixes emissions, que va ser concebut a mitjans del segle passat i que no respon a les necessitats actuals de la ciutat, ni del medi ambient, ni de la qualitat de l’aire, ni de la qualitat de vida dels terrassencs i terrassenques. Implantar la zona de baixes emissions, però després fer-hi una cova de cotxes al mig, però retallar línies d’autobús... I vinga, anar fent. La gent no entén res. La gent necessita que hi hagi un rumb.
I tot això, a més, dient-nos mentides. Ens van prometre en reiterades ocasions que el nou aparcament permetria treure furgonetes i camions de la superfície del Raval i la Plaça Vella i que dedicaria una de les plantes a fer un centre de distribució de mercaderies d’última milla. La realitat és que el projecte no ho contempla.
Ens diuen que el projecte preveu una futura connexió amb l’aparcament de la Plaça Vella per poder treure cotxes del carrer Major, que és el que Esquerra defensàvem a l’inici.
Però la realitat és una altra: aquesta connexió és altament improbable, perquè tots els estudis i les empreses del sector coincideixen que és econòmicament inviable. I encara més: si algun dia s’arribessin a connectar, caldria reformar l’aparcament de la Plaça Vella per adaptar-lo a la normativa vigent, que ha canviat en els darrers anys. Això ho faria encara més car i encara més inviable.
Però el seu engany va més enllà. Ens volen fer creure que “només” costarà 10 milions d’euros i la realitat és que costarà més de 15 milions d’euros amb impostos i la reurbanització de la superfície del Portal de Sant Roc per fer una gran plaça. Uns 10 milions d’euros més del que costaria una alternativa mediambientalment més respectuosa.
I volen fer creure que tots els comerços i tota la ciutadania els ho reclama. Que des de Can Parellada, Sant Llorenç, la Maurina o les Arenes la màxima preocupació és aquest gran forat de formigó al Centre. Però la realitat és una altra. La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa ja ha advertit que aquest projecte només agreujarà el problema de mobilitat i que no respon a les necessitats reals dels barris. El que preocupa són els busos, la neteja, poder aparcar a prop de casa, que no tanquin els comerços de proximitat, que hi hagi CAP suficients, o places a les escoles bressol. No un mausoleu.