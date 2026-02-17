16 de febrer del 1936, triomf del Front Popular (I)

L’auge del feixisme i el nazisme a Europa a la dècada de principi dels anys trenta va portar el fet que la III Internacional celebrés el seu VII Congrés l’estiu del 1935, en què es va aprovar potenciar els fronts amplis amb altres forces polítiques petitburgeses, i el denominador comú és l’“antifeixisme”. França va ser la primera a mobilitzar-se el 14 de juliol en una gran manifestació antifeixista.
Això va ser el preàmbul dels fronts unitaris en la forma de Front Popular o Front Ampli. Aquesta nova situació de l’estratègia comunista va influir enormement a Espanya.
El 16 de febrer del 1936, es van celebrar les terceres eleccions legislatives en el marc de la 2a república espanyola. Avui fa noranta anys, el Front Popular (els vermells) va guanyar aquestes eleccions i sis mesos després (18 de juliol del 1936) va haver-hi el cop d’estat feixista de l’exèrcit espanyol, encapçalat per la Junta de Defenses Nacional dirigida per Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Pla, Miguel Cabanellas i José Sanjurjo. La resistència de la República defensada pel seu poble armat va convertir aquell acte traïdorenc dels militars envers el seu govern en una guerra civil que va finalitzar l’1 d’abril del 1939. El poema d’aquella Espanya d’Antonio Machado:
“Ya hay un español que quiere / vivir y a vivir empieza / entre una España que muere / y otra España que bosteza. / Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”.
Aquell cop convertit en guerra i després en dictadura, en mans de feixistes assassins l’objectiu dels quals va ser destruir les ànsies de supervivència d’un poble analfabet i famolenc, va eliminar qualsevol esperit republicà de les ments del poble que va sobreviure al genocidi, però no al terror que els va tocar viure en silenci i amb els guardians del franquisme vigilant (església, falange, exèrcit i policia) aguaitant dia i nit. Tres generacions posteriors hem estat els que hem donat a llum les històries terribles que es van viure. Ara tenim davant de nou el que els nostres pares i avis ens van comptar, però la fallida transició l’objectiu de la qual va ser el núvol que es va estendre sobre la nostra memòria històrica, és la que ens ha generat una immensa confusió que ens ha atrapat i confós.
Aquesta situació psicològica ens impedeix veure la realitat que tenim davant, anomenada Vox, que està infectant cada dia les ments dels nostres veïns, familiars i amics, mentre ens sentim impotents els quatre que coneixem l’essència d’aquest feixisme que ja és aquí.
El 21 d’octubre del 1945 França va ser a les eleccions legislatives amb acords amplis, en el marc de la societat civil. La majoria dels països pertanyents a Europa van actuar de manera similar a França, la qual cosa va donar un impuls als fronts amplis, però va anar després del 1945 i viure l’experiència de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista. La memòria històrica ha de servir per evitar que es reprodueixin situacions ja viscudes per la humanitat.
Des del 15 de juny del 1977 fins al 2015 va ser el període de consolidació de la democràcia representativa basada en el bipartidisme entre el PP i PSOE, una alternança en el poder estatal que dificultava el desenvolupament per avançar cap a una democràcia participativa. El 20 de desembre del 2015 es van celebrar eleccions legislatives, en què hi va haver un retrocés del bipartidisme i un increment en diverses opcions electorals d’esquerres, en què Podemos va iniciar la seva presència amb 42 diputats. En Comú Podem (12 parlamentaris). Compromís-Podemos (9 diputats). A Marea (6 diputats), totes elles vinculades a Podemos i altres formacions d’esquerra, van donar un total de 69 diputats i el 20,68% dels vots. Izquierda Unida es va presentar en solitari i només va aconseguir el 3,68% i 2 diputats. Aquest va ser l’inici del declivi del bipartidisme trencat per la presència de Podemos en l’escenari institucional de l’Estat. Comença les aliances per destruir Podemos, aquesta era la meta dels terratinents, la burgesia, els franquistes i l’Església catòlica.
Va arribar el 2019 i la moció de censura contra Mariano Rajoy, provocada per la sentència judicial contra el PP pel cas Gürtel. Aquesta moció de censura va donar la presidència del govern a Pedro Sánchez fins al 10 de novembre del 2019 que es van dur a terme les següents eleccions generals. El resultat va indicar un possible govern de coalició, Pablo Iglesias va aconseguir posar d’acord a tots. El final va ser que PSOE i Unidas Podemos van signar un acord de govern, i el vot favorable en la investidura per a Pedro Sánchez d’ERC, Partit Nacionalista Basc (PNB), EH Bildu, Bloc Nacionalista Galego (BNG), Coalició Canària, previ acord de suport per a tota la legislatura.
La dimissió de Pablo Iglesias com a segon vicepresident del govern espanyol, el 31 de març del 2021. Va ocupar el seu lloc Yolanda Díaz que era la ministra de treball i dirigent d’Izquierda Unida. Aquest canvi va ser una inflexió en la política d’esquerres de Pedro Sánchez, el president va desaccelerar els acords de transformació per demostrar submissió al capitalisme nacional i internacional, ja no tenia un aliat que el forçava diàriament i en públic a ser fidel als acords que van signar. Yolanda Díaz es va sumar a la destrucció de Podemos inventant una altra alternativa que va batejar com a Sumar, però la realitat és que en aquests quatre anys el que s’ha aconseguit és un retrocés electoral i una crisi en la unitat de les forces que van donar suport a la investidura. Des d’aquest moment, la política del bloc d’esquerres va anar perdent suport electoral. El 2019, UP va obtenir 35 diputats i un 12,86% de vots a les enquestes del 2026 té un 9,8% anant separats Sumar i Podemos. El feixisme de Vox té 19,9% en intenció de vot.
Els successos viscuts en aquesta legislatura i part de l’anterior han enverinat les relacions entre tots els actors presents, fins al punt que s’ha creat una barrera que anul·la qualsevol possibilitat de diàleg en el conjunt. És clar que cap dels dirigents destacats està en condicions de capitanejar una alternativa que impregni unitat en la societat civil. Només cal veure els constants enfrontaments entre seguidors de tots dos bàndols Sumar i Podemos, però tots aquests obliden una cosa, la majoria dels activistes que som al carrer no militem en cap d’aquests partits, i no participem en les batusses de barriada, però som antics militants de les esquerres antifranquistes, bregats en la lluita clandestina, i no generem soroll públicament perquè som conscients del moment que vivim, però continuem ferms en les nostres reivindicacions, al feixisme ja el coneixem i l’hem patit. Estem preparats per al que ens tinguin guardats, respondrem proporcionalment al tracte rebut.
A més, tenim molt clar que no es tracta de guanyar unes eleccions en el marc d’aquesta societat capitalista, es tracta de transformar aquesta societat injusta i excloent, però per a això hem de comptar amb la resta de la classe obrera, aquesta classe obrera que està votant al PP i a Vox. Quedar-nos en el marc de les institucions ha donat el carrer a l’extrema dreta, perquè els que defensem les pensions, la sanitat pública, l’habitatge com a dret humà, l’ensenyament públic, els drets socials, els que ens oposem als desnonaments, els que defensem les condicions laborals, els que hem aconseguit la regularització per als immigrants, els que lluitem pel poble palestí som totes i tots, però aquesta elit que continua mossegant la pols des de les institucions perquè veuen la política en fase de descompte final, i agiten Pedro Sánchez quan es clama contra el feixisme de Vox, no serveixen per avançar en l’objectiu transformador.
El fet que Pablo Iglesias s’hagi convertit en el focus dels feixistes i li amenacin de mort diu molt a qui temen seriosament, no veiem la mateixa actitud contra altres dirigents d’esquerres. Es compleix aquest aquell de “digues-me qui t’aplaudeix i et diré com et dius”. El problema és que els partits existents ja no són el reflex que van ser per a la classe obrera. Podemos es va construir des de la necessitat per “via urgent” i això no consolida una consciència revolucionària, sinó que és un moviment ciutadà amb una militància circumstancial, part d’ella amb un fort contingut de personalisme i voluntat “grimpadora”, però amb una falta de coneixement de la mateixa societat civil i les seves organitzacions de combat.
D’altra banda, té un grup dirigent amb una fermesa i claredat ideològica, i el que és més important, una joventut preparada. Però pateix del que els seus ancestres podrien aportar-los.