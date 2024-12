Celebrem l’acord amb el Govern per reduir la jornada laboral

Ivan Ramos Verdegay, secretari general CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central

La reducció de la jornada és una mesura tan necessària com possible, tot i el posicionament en contra de les patronals del país, fet, d’altra banda, previsible coneixent el bagatge històric d’aquestes organitzacions enfront qualsevol millora social.

Només cal recordar el que pronosticaven amb l’augment del salari mínim interprofessional (tancament d’empreses de tot tipus, destrucció d’ocupació, caiguda de l’economia, i d’altres plagues bíbliques…).

Cal dir, en primer lloc, que la reducció de la jornada és possible, i les dades demostren que és així. El creixement de la productivitat des de la darrera reducció de jornada el 1983 és molt superior al creixement dels salaris, segons dades de l’OCDE.

El mateix passa amb els beneficis empresarials, que no paren de créixer, i amb això convido a aquestes patronals ancorades en el segle XX a compatir d’una manera transparent les dades econòmiques sobre les quals sustenten les seves reivindicacions.

Fer la reducció de la jornada una realitat per la via del decret, és una mesura que servirà per reduir les desigualtats existents en el nostre mercat de treball, ja que la negociació col·lectiva no té la mateixa capacitat correctora de desigualtats en tots els sectors i entre ells.

Des de les CCOO situem aquesta reducció de la jornada com una via per apropar-nos a l’objectiu de la plena ocupació, generant nova ocupació en un moment on l’economia continua creixent a bon ritme.

Aquesta reducció, suposara més temps per viure, per estar amb els nostres, per nosaltres mateixos, i volem que la societat faci un pas endavant per aconseguir a més, que la reducció serveix per a una major corresponsabilitat dels homes en les cures i la llar, les nostres companyes ho mereixen i ho necessiten.

També volem recordar a la Cecot, que la jornada màxima a l’Estatut dels Treballadors sempre ha estat regulada, i ara el que es planteja és reduir-la, això ni trenca el model de negociació col·lectiva ni limita l’autonomia de les parts a la negociació, i ja els avisem, des de CCOO continuarem apostant per la reducció més enllà d’aquestes 37,5 hores en cada taula de negociació.

Per últim, cal recordar que aquesta reducció de jornada pactada entre el Govern de l’Estat i els sindicats majoritaris, millorarà la vida de la gent treballadora.

Fem una crida a tots els partits polítics amb representació al congrés dels diputats a donar suport a la mesura en el seu tràmit parlamentari i demostrar així que estan al costat de la població a la qual representen.