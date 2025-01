Instal·lacions amb capacitat d’atracció

Ja tenim les primeres xifres de balanç per saber com han funcionat les dues atraccions de Nadal: el tobogan i la pista de patinatge. A l’espera que l’Ajuntament faci la valoració oficial es pot dir que han funcionat millor del que s’esperava. En els dos casos l’afluència ha estat fluida durant els matins i durant les tardes s’han registrat pics importants de demanda. El tobogan gegant ha tancat amb un total de 4.678 usuaris. La instal·lació de la plaça Nova ha agradat, però la seva capacitat era limitada perquè eren tres baixes per usuari: unes 12 persones cada 14 minuts. La pista de patinatge, després de tota la polèmica que l’ha envoltat, també ha funcionat de forma positiva. Ha mobilitzat 2.742 patinadors. S’ha de considerar que va canviar d’ubicació. També s’ha de tenir en compte que era sintètica i no de gel. Tot i els inconvenients, la capacitat d’atracció de les dues instal·lacions ha quedat palesa un cop més i, per tant, caldria apostar-hi de veritat els pròxims anys.