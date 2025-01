Un exemple de circularitat

El debat dels residus va marcar l’agenda de 2024 amb la decisió dels municipis de delegar la gestió al Consell Comarcal del Vallès Occidental i crear una nova taxa que ha colpejat les butxaques dels contribuents. Sovint la ciutadania es pregunta quin és el resultat de l’esforç que fa separant els residus a casa, què passa amb la bossa d’escombraries un cop la dipositem al contenidor. Avui, la planta de Can Barba ens dona una resposta reveladora, positiva i pedagògica. La instal·lació és un exemple paradigmàtic del valor circular dels residus. A Can Barba la matèria orgànica es tracta per convertir-la en electricitat, compost, gas i, a partir de la seva ampliació, també en biometà. El residu que deixem al contenidor marró es recupera gairebé íntegrament. Es bolca a la xarxa de Gas Natural, tancant el cercle. I genera ingressos. És clar, doncs, que val la pena separar. Que tenim a les nostres mans fer que un residu que produïm a casa esdevingui un recurs.