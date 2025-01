Projectes engrescadors per resoldre mancances

Ferran Pont i Puntigam, dr. enginyer industrial

Aquests dies es parla dels projectes nous que la ciutat necessita. Està bé aquest debat ciutadà a la recerca de projectes que puguin millorar la qualitat de vida de tothom.

Vet ací la meva aportació, de persona que fa anys que somia una ciutat més justa i més fraternal. La ciutadania pot opinar i després correspon l’Ajuntament de fer l’esforç de valorar i d’assumir els reptes dels diversos projectes proposats.

La promoció de la indústria feta amb sintonia amb la UPC és la base per la creació de llocs de treball i l’Ajuntament hi té a dir. Totes les activitats de l’economia productiva són importants, però a Terrassa ho és sobretot tot allò relacionat amb la indústria. En aquesta línia es fa estrany que l’aprovació i la posada en marxa de Plans parcials, que contemplen terrenys per noves indústries, es vagin ajornant any rere any.

Per poder garantir una millora de la qualitat de vida de la ciutadania i en especial de les famílies amb menys recursos, fa falta una política municipal més activa en matèria d’habitatge. Costa d’entendre que faci dotze anys que l’Ajuntament no construeixi pisos de protecció oficial (HPO). Urgeix afrontar la creació d’un Parc d’habitatge protegit de lloguer mòdic que doni continuïtat a la gran actuació de Torre-sana.

La disponibilitat avui del Vapor Ros és una bona oportunitat per la cultura local. Cal que l’Ajuntament tramiti i aprovi un Pla director que faci una assignació d’usos que facilitin disposar d’espais per la promoció de la cultura. El Pla ha de contemplar tant el manteniment dels edificis d’interès arquitectònic com l’enderroc d’altres sobrevinguts. La situació cèntrica, al rovell de l’ou de la ciutat, és una oportunitat única.

Amb l’esperança d’una entesa àmplia que promogui la indústria amb la creació de feina, que faci realitat un parc d’HPO de lloguer mòdic i un nou Vapor Ros focus cultural, també vull manifestar la meva preocupació pel boom actual de construcció d’habitatge lliure que recorda massa el drama de l’any 2008 amb la bombolla i la crisi. En els projectes i en la seva execució l’Ajuntament ha d’exercir les seves responsabilitats.