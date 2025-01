L’Anella Verda, clau per al parc natural

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac està en procés d’ampliació. D’aquesta manera, augmentarà un 42,7% la seva superfície, sumant 5.852 hectàrees que inclouen tres grans àmbits de connectivitat: un a Sant Vicenç de Castellet i Castellvell i el Vilar, que connecta amb l’eix del riu Llobregat; un segon a Vacarisses, on Sant Llorenç enllaça amb el parc natural de Montserrat, i un tercer a Terrassa, a l’àmbit de l’Anella Verda, el cinturó de natura que envolta la ciutat. Segons expliquen els experts, el parc està perdent espècies que necessiten espais oberts per caçar i nidifi car. I és en aquest àmbit que l’Anella Verda ha de jugar un paper fonamental. Per tant, aquesta ampliació permetrà que els terrassencs gaudim d’una natura encara més rica ennespècies. La seva conservació, però, serànuna responsabilitat de tots, perquè és un luxe per a la tercera ciutat de Catalunya disposar d’un àmbit natural com el que tenim al costat de casa.