Donald Trump, el nou “führer” del segle XXI

Antonio Machado

Comencem l’any amb un nou president de l’imperi ianqui. Donald Trump serà el president el 20 de gener del 2025. Els convidats, pel que fa a presidents, dirigents polítics i assessors, defineixen clarament quins aliats vol a la seva nova etapa mundial, i sobretot li diu al món quina estratègia política desenvoluparà i en quin marc ideològic ho farà.

Ja en tenim alguns antecedents clars per les seves declaracions públiques.

A la presa de possessió del 47è president dels EUA, a més de l’acompanyament dels cossos consulars, estaven convidats expressament Carlos Slim (empresari més ric de Mèxic), Javier Milei (president de l’Argentina), Nayib Bukele (president d’El Salvador), els magnats Elon Musk (SpaceX, Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Giorgia Meloni (primera ministra italiana), Viktor Orbán (primer ministre d’Hongria), Jair Bolsonaro (expresident del Brasil), Benjamin Netanyahu (president israelià), i Santiago Abascal (com a membre de la coalició europea Patriotes). La llista continua amb artistes, cantants i periodistes destacats de Fox News. Els seus col·laboradors de govern i assessors fets públics: Elon Musk, Marc Ros, Robert F. Kennedy i Pete Hegseth, Thomas Homan, Kristi Noem, Robert F. Kennedy Jr., Susie Wiles, Howard Lutnick, Stephen Miller, Steve Witkoff, Kash Patel, Linda McMahon, John Ratcliffe.

Cadascun/a dels triats respon totalment a l’estratègia global de Trump davant d’un món canviant, en què el poder econòmic es va transformant i es desplaça cap a Àsia i Sud-amèrica. Aquest desplaçament significa que el 46% de la població mundial ja està sota el domini dels cinc països que conformen l’aliança BRICS, i que el 2025 s’hi incorporaran nou països més, així que la població dels BRICS superarà més de la meitat dels 9.300 milions actuals.

El capitalisme del Primer Món reacciona en defensa dels seus interessos globalitzats davant d’aquesta amenaça d’un nou ordre mundial encapçalat per la Xina. Només des de posicions que ressaltin el sentit “patri” a la població d’occident podrà forjar una defensa d’aquests interessos. El sentit “patri” de la societat ianqui ha estat i és la seva bandera, ja explotat des de l’imperialisme dels EUA com a font de nutrició de mercenaris a la resta del món.

El programa de govern ianqui es fonamenta en els postulats que defensa l’extrema dreta a Europa, centrats en el control rigorós de fronteres. Tancar la frontera entre els EUA i Mèxic. Deportar els migrants residents als EUA sense permís de residència, es calcula que pot haver-hi uns 11 milions de migrants sense permís de residència, però que són explotats per la burgesia ianqui, Donald Trump diu que serà “el programa més gran de deportacions de la història dels Estats Units”. Derogar la normativa mediambiental, la qual cosa suposa donar “carta blanca” a tot el que significa abandonar el control de l’escalfament global provocat per la utilització d’energies fòssils. Ampliar les perforacions per incrementar la producció de petroli i gas. Indultar les persones condemnades per delictes relacionats amb l’assalt del 6 de gener del 2021 al Capitoli dels EUA. Legislar perquè el finançament federal no vagi destinat a centres educatius que parlin d’igualtat de gènere, antiracista, transgènere, homosexualitat, avortament… que vagi en contra dels principis conservadors cristians. Revocar les ajudes a l’adquisició de vehicles elèctrics. Aplicar aranzels als productes procedents de Mèxic, el Canadà i la Xina.

Aquest és l’inici d’un nou ordre mundial en què les democràcies representatives amb els seus valors d’igualtat i tolerància, basats en la Declaració Universal dels Drets Humans, aniran desapareixent per transformar-se en tot el contrari. El feixisme ja apunta a la UE, però ara té un padrí molt poderós, els EUA. Possiblement no opten per establir règims feixistes com a l’Europa dels anys trenta, però sí que buidaran de contingut les polítiques socialdemòcrates i de fort contingut social, i potenciaran els valors que l’extrema dreta enalteix. Elon Musk és l’encarregat per Donald Trump de donar contingut a la seva estratègia neofeixista. El seu mèrit consisteix a ser la primera fortuna del món. Tot un despropòsit humà. Això significa un empobriment global dels pobles, però continuarà creixent les estadístiques dels més rics.

Per arribar al que tenim ara, i el que s’hi acosta, havien d’acabar amb la consciència de classe de la classe obrera, així ho van dissenyar i així s’ha aconseguit. El poder real dels mitjans de comunicació s’ha encarregat àmpliament d’aquesta labor destructiva. Les polítiques reformistes d’una part de l’esquerra, traslladada als sindicats, va fer part d’aquest treball.

Els 410 grups d’extrema dreta d’Europa, dins dels quals n’hi ha 32 que són espanyols, fa temps que es coordinen per defensar un programa reaccionari dels mateixos principis en l’àmbit europeu. Des de la guerra dels Balcans a la fi dels noranta, es van potenciar les trobades de les organitzacions d’extrema dreta. La crisi financera del 2008 va potenciar la necessitat de definir acords globals de l’extrema dreta. Però la pandèmia va ser el fet històric que els va suposar més ressonància als països avançats per la quantitat de faules destructives que van sorgir. D’aquests processos es van reforçar algunes organitzacions d’extrema dreta en les institucions representatives de la UE.

A Espanya el revulsiu feixista es va iniciar amb la presència de Podemos en l’esfera institucional de la política nacional. El 2019 va ser l’any de l’estrena triomfal de Vox al Congrés dels Diputats, i a partir d’aquí el seu creixement ha estat constant i s’ha convertit en la tercera força de les nostres institucions.

El 2 de desembre del 2024, la cambra alta (Senat) va acollir, amb el vistiplau del PP, el cim de la Xarxa Política de Valors, i s’hi van donar cita representants d’organitzacions d’extrema dreta i del discurs reaccionari en l’àmbit internacional, i van compartir idees i estratègies per retallar drets i polítiques socials. Jaime Mayor Oreja va ser l’encarregat de presentar la VI Cimera Transatlàntica al fòrum del Senat Espanyol. Hi van participar uns 200 ultres de 45 països diferents. Sota el lema “Per la llibertat i la cultura de la vida”, es va celebrar el cim en què es va arribar a qualificar l’avortament d’“assassinat d’innocents”, així van actuar amb la resta de continguts que els uneixen, com contra els drets de les dones, el col·lectiu LGTBI o les persones migrants en l’àmbit global, que busca tombar drets com l’avortament, l’eutanàsia o el matrimoni igualitari. El seu “modus operandi” és conegut. El fet de convocar aquesta trobada a Espanya no és fortuït. Era una manera de potenciar el paper de Vox en el marc de la política institucional espanyola.

La política nacional espanyola, en el marc del govern de coalició, ha estat manipulada per la dreta i els feixistes espanyols per consolidar un discurs basat en la “faula” d’engany i traïció del govern legítimament constituït al Congrés dels Diputats. Aquesta manipulació de la realitat ha donat esperances al PP i a Vox per aconseguir una majoria parlamentària que desbanqui l’actual govern.

Els descontentaments i manipulacions de realitat espanyola fan que l’extrema dreta europea faci números de les diferents realitats del continent i puguin veure complert el seu vell somni d’una “internacional nacionalista”.

El feixisme —o extrema dreta (és el mateix)— ja no és un fenomen aïllat, ara és un perill per a la resta del món, són dirigits pels EUA i organitzats mundialment, ja ocupen espais de poder a les estructures institucionals de les democràcies d’Europa i Amèrica. Ja estan incidint regressivament en qüestions que fins ara eren conquestes de les polítiques progressistes, i s’estan revisant jurídicament sota conceptes excloents i negacionistes. El pitjor que li podia passar al món, que està sota la influència ianqui, és que Donald Trump guanyés les eleccions a la presidència dels EUA, i això acaba de passar ara. El nou govern dels EUA el componen rics capitalistes, hi ha poques persones al grup triat que tinguin a veure amb formació en ciències polítiques, humanitats o economia.

La Fundació Rosa Luxemburg (Rosa-Luxemburg-Stiftung), dedicada a la formació i l’estudi de noves alternatives socials, davant el perill del feixisme creixent, fa una crida per organitzar una xarxa antifeixista en l’àmbit internacional, per promoure la formació política i el debat ideològic, pensat per arribar als col·lectius juvenils. El nostre Primer Món comença a extingir-se en el marc de l’estat del benestar. Què fas tu perquè això no passi?