L’aigua que baixa del parc natural

Les rieres demostren cada any, especialment coincidint amb els últims episodis de xàfecs intensos, la seva funcionalitat com a coŀ lectors que recullen l’aigua de pluja procedent del massís de Sant Llorenç i la condueixen, a banda i banda de la ciutat, cap als rius. En molts casos de tempestes, els cabals van plens. La tragèdia que es va viure al País Valencià a causa de la DANA va posar tothom en alerta i va obligar a revisar l’estat de les zones inundables. En aquest sentit, avui traiem a la llum un estudi hidrogeològic inèdit que explora el comportament del subsol del massís i de l’aigua que discorre sota terra.

Aquest informe conclou que el parc natural escup bona part de la pluja i avui només té un 3,27% de capacitat de recàrrega. És a dir, només una mínima part de l’aigua abasteix els aqüífers —fonts, pous, basses—, infraestructures clau per a la fauna terrestre i per combatre els incendis. Unes dades més per tenir-les en compte abans

de prendre cap decisió.