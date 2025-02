L’oportunitat d’eliminar tot l’amiant de Terrassa i del Vallès Occidental

Vanessa Ballester Calvo, delegada del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) al Vallès Occidental

Ja fa anys que els ciutadans de Terrassa, i del Vallès Occidental en general, tenen clar que l’amiant, aquesta fibra natural tan utilitzada en els àmbits de la construcció durant els anys seixanta, setanta, vuitanta i part dels noranta, és molt perillós en la seva manipulació i ha provocat milers de morts a tot el món.

Només a Espanya es detecten cada any fins a 1.500 nous casos de malalties relacionades amb l’amiant i, per tot això, aquest material ja està prohibit des del 2002 a l’Estat espanyol. Però i el que ja està integrat als nostres edificis com el podem treure? A qui podem recórrer per fer-ho?

Amb l’inici del 2025 arriba la bona notícia que ja s’han activat els ajuts públics destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a tot l’àmbit territorial de Catalunya. I els destinataris d’aquest suport econòmic són persones físiques o jurídiques, públiques o privades i també les comunitats de veïns, en unes propostes d’ajuts que duraran fins a finals de novembre d’aquest mateix any.

Al Vallès Occidental, i segons el mapa actualitzat del cens de cobertes desenvolupat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), s’hi acumulen, tant a Terrassa com a Sabadell o Sant Cugat, alts volums d’aquest material. A Terrassa s’acumulen més d’11.280 tones distribuïdes en més de 1.160 cobertes. Sabadell és la tercera ciutat catalana amb més tones d’amiant i arriba gairebé a les 11.000 (que equivalen a més de 1.500 cobertes), i Sant Cugat encara té 170 cobertes amb fibrociment. Una altra dada preocupant és que cap localitat vallesana està, avui, lliure de l’amiant.

Així doncs, l’oportunitat d’aquest suport econòmic és quelcom més que interessant per poder garantir que tots els habitatges o locals quedin nets d’aquest material. Són ajuts que preveuen la retirada, el transport i el tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant i, si escau, de mitjans auxiliars.

És una gran oportunitat per fer net definitivament de qualsevol rastre d’amiant a casa nostra i, per poder conèixer tots els tràmits i els passos per poder beneficiar-se’n, només cal contactar amb la delegació a Terrassa del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i que, a través de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR), tenen la clara funció d’orientar i assessorar totes les persones interessades.