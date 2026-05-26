Revés a Vox: un informe avala que les colles triïn amb qui ballen

El ple de maig sotmetrà a votació el nou document de protocols de la Festa Major, que suposa la primera gran revisió de la normativa des de l’any 2009. Una de les novetats que ha suscitat interès és la potestat de les colles de cultura popular per triar els càrrecs electes en el tradicional Ball de Plaça. La portaveu del grup municipal de Vox, Alicia Tomás, havia demanat un informe jurídic al consistori per saber si les entitats participants tenien el dret d’excloure membres d’un grup municipal concret.
Davant d’aquesta petició, el secretari de l’Ajuntament ha emès un informe que avala el procediment proposat per les colles i descarta qualsevol il·legalitat en l’actuació de la cultura popular. El document municipal subratlla que la pàgina 21 dels nous protocols oficials de la Festa Major estableix clarament que “són els grups participants en l’acte els que decideixen les autoritats convidades a ballar”. El dictamen del secretari defensa que ballar en aquest context és un acte estrictament personal. El text determina que “preveure la possibilitat de decidir si s’invita o no a ballar una autoritat municipal concreta no comporta la vulneració de les normes i principis i finalitats de caràcter jurídic”.
Així, remarca que la llei garanteix l’assistència en condicions d’igualtat als actes, però aclareix textualment que “al que no obliga la legislació és que una entitat s’hagi de comprometre al fet que els seus membres hagin de dur a terme determinats actes recreatius i personals, com és el de ballar, junt amb una altra o altres persones”.
Amb aquest text sobre la taula, els nous protocols es podran aprovar definitivament si així ho vota al ple i es crearà un consell permanent per al seu bon funcionament. El document també ratifica els canvis que es van testar amb èxit l’any passat. Entre aquestes novetats, destaca l’avançament de tots els actes de diumenge per afavorir el ritme i l’inici de la diada castellera i agilitzar la cercavila de dissabte.