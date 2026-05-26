La indústria del Vallès té dificultats per cobrir perfils tècnics i d’oficis

Les
empreses industrials del Vallès continuen topant amb dificultats per cobrir llocs de treball tècnics especialitzats i vinculats a oficis. Aquesta és una de les preocupacions que més s’ha posat en relleu els últims temps i que ha tornar a aflorar durant la segona edició de la fira d’ocupació ActiVallès de la Cambra de Comerç de Terrassa, on diverses companyies consultades han coincidit a assenyalar la manca de relleu generacional i de perfils qualificats.
La jornada ha reunit empreses amb activitats diverses, però entre les firmes industrials participants, una de les qüestions recurrents ha estat la dificultat per trobar determinats perfils professionals. A
Finsa Job Group, especialista en fabricació de teixits tècnics per a filtració, els costa especialment incorporar teixidors o mecànics amb coneixement de l’ofici.
“És un ofici que aprens amb anys d’experiència”, ha assenyalat
Marc Caballero, responsable de recursos humans de la companyia. Segons ha apuntat, la desaparició progressiva d’empreses tèxtils i la falta d’impuls formatiu han reduït molt el nombre de professionals disponibles. “El relleu generacional no l’estem donant, o l’estem donant més a poc a poc del que ens agradaria”, ha afegit.
La problemàtica es repeteix també en altres sectors industrials. A
Fragance Science, empresa química dedicada a la fabricació de fragàncies, els perfils més difícils de trobar són operaris de producció amb formació específica. “Necessiten un grau superior en química i no es troben gaires perfils. També pel tema de l’experiència”, ha comentat Maria Rodríguez, responsable de selecció i formació. Donar visibilitat
L’empresa considera que
cal donar més visibilitat a aquestes sortides professionals, especialment a la vessant industrial dels estudis químics, sovint més enfocats al laboratori. Tot i això, també reivindiquen el paper de les empreses a l’hora de formar talent jove. “Quan entra algú sense experiència, el formem amb una persona sènior que li ensenya tots els processos”, ha apuntat Rodríguez.
A primera hora, alguns participants ja esperaven a la porta per poder entrar
Nebridi Aróztegui
També a
Kern Pharma detecten dificultats per captar perfils molt especialitzats, tant en àrees científiques com en manteniment industrial. María Reig, HR Business Partner & People Acquisition de la farmacèutica terrassenca, ha destacat la complexitat de trobar professionals que coneguin maquinària molt específica o programaris industrials concrets del sector farmacèutic.
“Tan específics no n’hi ha tants i, normalment, si n’hi ha, ja estan treballant”, ha afirmat. Així doncs, la companyia aposta per r
eforçar la formació interna i per capta r estudiants en pràctiques procedents de formació professional i centres especialitzats, amb l’objectiu de fer créixer el talent dins de la mateixa empresa.
En aquest sentit, la necessitat d’enfortir la connexió entre empreses i sistema educatiu ha estat una altra de les reflexions compartides durant la jornada. Des de Finsa han lamentat que “els centres educatius sempre van cinc o deu anys després de les necessitats de les empreses”, mentre que altres companyies han reclamat més oferta formativa específica en àmbits industrials i tècnics.
Per part de la Cambra de Comerç,
Sònia Padrines, coordinadora de Projectes de Formació, ha apuntat que els perfils tècnics amb una qualificació més elevada són, paradoxalment, alguns dels que tenen més dificultats per connectar amb les empreses, és a dir, per trobar aquelles companyies que estan fent aquesta cerca. “Hi ha moltes vies per buscar feina i moltes vies per seleccionar personal, però sovint aquesta connexió no és fàcil”, ha indicat la responsable de la Cambra, que ha defensat iniciatives com la seva. “El fet que l’empresa conegui el participant i que el candidat també es pugui presentar facilita molt el procés de selecció”, ha assegurat Padrines. “Creiem que és tan important, en el territori, fer aquest tipus d’activitats de forma periòdica i continuada”, ha afegit, tot avançant que ja preparen una nova edició de la fira de l’ocupació ActiVallès per al pròxim mes de novembre.
ActiVallès sumava
559 inscrits fins a les 12 hores i preveia acostar-se als 800 al tancament de la jornada, per sobre dels 694 de la primera edició, que va registrar 1.334 “matchs” entre empreses i candidats. Un 40% dels aspirants d’enguany eren majors de 45 anys, un 60% dones i prop del 65% procedien de Terrassa. Un 40% ja treballava.