Es presenta el Codi d’educació

El govern de la Generalitat de Catalunya va presentar el Codi d’educació de Catalunya, que permetrà accedir de forma sistematitzada, i a través del Portal Jurídic de Catalunya, al conjunt de normes que regulen el sistema educatiu.
Amb més de 500 disposicions organitzades en 13 seccions, el Codi recull aspectes essencials de la normativa, com la que versa sobre les administracions educatives, el règim lingüístic del sistema educatiu, els drets i deures de l’alumnat i les famílies, el professorat i altres professionals d’atenció educativa, el personal d’administració i serveis, els diferents ensenyaments, els centres educatius, els serveis educatius i els serveis complementaris, a més de la normativa general.
El Codi, a més, aborda aspectes fonamentals com el règim lingüístic del sistema educatiu, els diferents tipus d’ensenyaments, i altres temes d’actualitat, com la coeducació o la intel·ligència artificial, entre d’altres.
Aquest catorzè volum de la col·lecció ha estat impulsat i coordinat pel Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, i l’Assessoria Jurídica del Departament d’Educació i Formació Professional s’ha encarregat de la selecció de normes.
Facilitarà la consulta
El Codi d’educació de Catalunya s’actualitzarà constantment i facilitarà la consulta de la normativa per part dels operadors jurídics, els estudiants, els opositors i la ciutadania en general.
Integra eines que faciliten la recerca i l’ús pràctic de la normativa, cosa que el converteix en una eina que protegeix els drets i fomenta la inclusió de l’alumnat, ofereix a les famílies informació clara i mecanismes de participació, garanteix al professorat i personal educatiu un marc estable i accessible, i dona a les administracions i centres els instruments necessaris per gestionar el sistema amb eficàcia i transparència.
El Departament se suma a altres departaments que disposen de codi de legislació propi.
Actualment, ja hi ha tretze codis de legislació publicats al Portal Jurídic de Catalunya, amb l’objectiu de garantir el bon govern, el principi de seguretat jurídica, l’exercici dels drets i el compliment dels deures del conjunt de la ciutadania.