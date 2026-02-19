Fer esport entre tres i cinc dies a la setmana

Mantenir el cos actiu és un repte actual per a molts dels adolescents que, en una societat presidida per la tecnologia i la digitalització, acostumen a passar moltes estones sense moure’s.
Realment, és una qüestió de recuperar molts dels hàbits que tenien quan eren més petits i encara no s’havien endinsat en el món de les pantalles.
Es tracta de treballar per a millorar la salut actual i futura. A més, l’activitat física ajuda a relacionar-se amb els altres i a créixer millor, més alegres i més sans.
És molt més fàcil mantenir uns bons hàbits si s’inicien a la infància. Un dels punts a tenir en compte és adoptar un estil de vida actiu diàriament, amb rutines com pujar escales, anar caminant a l’escola o a les extraescolars.
En un període comprés entre els tres i cinc dies per setmana, és important anar afegint una activitat física d’intensitat moderada, com caminar a bon pas, anar amb bicicleta, o vigorosa, com córrer o practicar esports.
En aquest sentit, cal tenir assumit que, sempre que es comencin activitats noves, la intensitat de l’esforç ha de ser baixa i ha d’incrementar-se progressivament.
Com a acompanyants
La participació dels adults com a acompanyants dels joves pot ser també rellevant perquè mantinguin la regularitat necessària i no abandonin aquesta pràctica de seguida.
És bàsic provar diferents activitats fins a trobar la que els agrada i facilitant-los-en la pràctica, però també es pot compartir amb ells l’activitat física, combinant diferents tipus d’exercicis.
També és una bona idea fomentar els esports de grup, donant més importància a la participació que al fet de guanyar. I, d’altra banda, s’ha de facilitar que els joves tinguin estones de joc actiu i de joc lliure, duent a terme activitats d’oci a l’aire lliure i també planejant activitats per a tota la família i donant exemple.