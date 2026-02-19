Una aplicació per poder denunciar

Una aplicació a escala de la Unió Europea perquè infants i adolescents puguin denunciar el ciberassetjament i rebre ajuda és un projecte que té previst desplegar la Comissió Europea.
Es tracta d’una de les mesures que recull el pla d’acció contra l’assetjament en línia que Brussel·les va fer públic recentment i que busca “protegir la salut mental dels infants i adolescents” a internet.
L’objectiu és desenvolupar un model d’aplicació perquè els menors disposin d’una via “clara i senzilla” per denunciar aquests casos, enviar proves i obtenir assistència.
Segons la Comissió Europea, l’aplicació servirà de model per als estats membres, que podran “adaptar-lo, traduir-lo i connectar-lo” als serveis nacionals pertinents.
“Significa un clic per denunciar el mal provocat. Un clic per obtenir ajuda. Un clic per sentir-se protegit”, va apuntar el comissari europeu de Joventut, Glenn Micallef, en una roda de premsa que es va dur a terme a Estrasburg.
L’element clau
El desplegament d’aquesta aplicació és l’element “clau” del pla presentat per l’executiu que lidera Ursula von der Leyen. Per ara, Brussel·les no ha donat més detalls sobre el projecte, però els seus responsables han subratllat que serà una eina “segura i fàcil d’utilitzar”.
L’estratègia comunitària contra el ciberassetjament arriba en un moment en què diversos estats membres, entre ells Espanya o França, estan fent passos endavant per restringir l’accés de menors a les xarxes socials i augmentar el control a internet.