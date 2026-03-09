Sostenibilitat i digitalització, palanques d’avantatge competitiu

La sostenibilitat ha deixat de ser una qüestió estrictament reputacional. És també un factor estratègic de competitivitat per a les pimes. Les empreses es troben immerses en un context marcat per noves exigències europees en transparència i governança.
El repte és integrar criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG) dins la seva estratègia. El que fins fa poc es percebia com una obligació normativa es consolida com una oportunitat per generar valor, diferenciació i creixement sostingut. La Cambra de Comerç de Terrassa acompanya les pimes en aquesta transició.
La Cambra de Terrassa impulsa la transició sostenible amb serveis adaptats a la dimensió i realitat de les pimes. El suport es concreta en una oferta que pot incloure des d’un diagnòstic,
la definició de fulls de ruta, els plans estratègics, i l’acompanyament per al reporting, fins al suport en el càlcul de la petjada de carboni i l’alineament amb els principals marcs europeus i l’Agenda 2030. Tot plegat amb una mirada pràctica, orientada a resultats.
“La majoria de les pimes no estan obligades, avui dia, a elaborar informes formals de sostenibilitat. La normativa europea se centra sobretot en les grans empreses”, recorda Marianella Pereira, responsable de Serveis de Desenvolupament Empresarial Sostenible de la Cambra de Comerç de Terrassa. “Les pimes es veuen afectades indirectament: les grans empreses han de reportar tota la seva cadena de valor, les entitats financeres incorporen criteris ambientals en l’anàlisi de risc i la contractació pública cada vegada exigeix més informació als proveïdors”.
Integrar criteris ESG implica revisar processos, consums energètics, impacte ambiental i sistemes de governança. Però, sobretot, significa disposar d’indicadors i sistemes que permetin gestionar i traçar dades amb rigor per connectar-les amb el finançament, la captació de talent i l’accés a nous mercats. Per a les pimes, “la sostenibilitat no és només compliment. És una eina per reforçar la seva solidesa i capacitat d’adaptació”.
Transformació digital i sostenibilitat
La transformació digital accelera aquesta estratègia. Incorporar tecnologia avançada en diferents processos permet optimitzar recursos, reduir consums i disposar de dades fiables per prendre decisions més eficients i responsables.
El Digital Impulse Hub de la Cambra de Terrassa ofereix serveis a les pimes orientats a identificar projectes basats en tecnologia avançada, com per exemple la IA aplicada per millorar l’eficiència i l’eficàcia en tots els àmbits, des de la presa de decisions, fins als processos operatius, inclòs el desenvolupament ambiental.
La gestió integrada de sostenibilitat i transformació digital configura així una proposta de valor per a les pimes del territori. La doble transició - verda i digital -, si bé respon a les exigències presents, també es consolida per a les pimes de la demarcació com una palanca estratègica per guanyar competitivitat, reputació i capacitat de creixement.