Un ús adequat dels electrodomèstics pot ser clau per estalviar

L’ús eficient de peces tan comunes a les llars com és el cas dels electrodomèstics pot representar un estalvi energètic considerable. Per assolir-ho, però, calen algunes mesures que s’han d’aplicar pel bé de l’economia familiar de cada casa i, a la vegada, per col·laborar directament amb el global del planeta. Per aconseguir millores i estalvi, hi ha una sèrie de recomanacions per a cada electrodomèstic que és importat tenir presents.
Un dels aparells més utilitzats i que no falta gairebé a cap llar és la rentadora. D’entrada, cal netejar el seu filtre regularment, cosa que derivarà en un millor funcionament i, altrament, també estalviarà energia. Sempre que sigui possible, és preferible rentar en fred. La rentadora, després del frigorífic és l’electrodomèstic que més energia consumeix i el 85% de l’energia que fa servir és per escalfar l’aigua.
Per exemple, amb un programa a 90 graus, es consumeix quatre vegades més energia que amb un programa a 40 graus.
És aconsellable aprofitar màxim la capacitat de la rentadora i és preferible apostar sempre per una càrrega completa. Tanmateix, hi ha rentadores amb programes de mitja càrrega, que redueixen el consum de forma significativa. Si en té, cal utilitzar el programa ECO de la rentadora.
Un altre aparell que s’ha anat fent un lloc a les llars és l’assecadora. D’entrada, és aconsellable, en la mesura del que sigui possible, aprofitar la presència de sol per eixugar la roba. D’altra banda, cal saber que centrifugant es gasta molta menys electricitat per eixugar la roba, que emprant l’assecadora. A més, centrifugant la roba rentada s’extreu el volum més gran d’aigua possible.
D’aquesta manera el programa d’assecament no serà tan llarg i es redueix el consum energètic.
S’aprofita millor
Com passa amb la rentadora, també s’aprofita millor l’assecadora si es posa en marxa al màxim de la seva capacitat. Cal que treballi sempre a càrrega completa. És millor no eixugar la roba de cotó i la roba pesada en les mateixes càrregues d’assecament que la roba lleugera.
En aquest cas, també és recomanable netejar periòdicament el filtre de l’assecadora i s’ha de controlar sovint l’orifici de ventilació per assegurar que no es troba obstruït.
Pel que fa al rentavaixella, és cabdal triar una mida en funció de les necessitats, ja que per estalviar cal emprar-lo quan sigui completament ple.
És important retirar en sec les restes d’aliments de la vaixella i, si s’esbandeix abans, és preferible fer-ho amb aigua freda.
Sempre que pugui, s’han d’emprar els programes econòmics o de baixa temperatura. El programa ECO genera un estalvi d’un 20-25% d’energia i d’un 10% d’aigua.
Un bon manteniment millora el comportament energètic i, com en els anteriors electrodomèstics, s’ha de netejar el filtre assíduament i també revisar els nivells de sal i abrillantador.
La seva potència
Finalment, tot i que la potència del frigorífic i el congelador no és gaire important, el fet que funcioni ininterrompudament les 24 hores del dia fa que sigui l’electrodomèstic que més consumeix a casa. Si s’obre o es tanca sovint la porta, o les portes queden obertes massa estona, hi haurà pèrdues de fred que faran incrementar el consum energètic.
Els aliments s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los a la nevera. Quan vulgueu descongelar un aliment per consumir-lo l’endemà, si es descongela dins la nevera en comptes de l’exterior, la nevera aprofitarà aquest fred.
La temperatura del frigorífic s’ha de mantenir entre els 5 i els 6 graus, en el cas del congelador és recomanable tenir-lo a -15 graus.