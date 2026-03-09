Una aplicació amb dades de les radiacions solars

Recentment, i des de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), s’ha llançat una aplicació telemàtica que mostra les dades de radiació solar a diferents indrets de Catalunya en els darrers quaranta anys.
Es tracta d’una eina que s’adreça tant a professionals de les energies renovables com de la meteorologia, la prevenció d’incendis, l’agricultura, l’arquitectura, de l’enginyeria mediambiental o de la recerca, i té com a finalitat posar a l’abast de la ciutadania tant les dades com els instruments bàsics per convertir-les en un element útil per a la presa de decisions.
Aquesta aplicació que ha projectat l’ICAEN permet consultar dades concretes i elaborar sèries de mesures de la radiació solar, agregacions temporals de mesures radiatives i dades de mesures radiatives històriques.
La utilització d’aquestes dades pot contribuir a millorar el rendiment energètic d’instal·lacions solars, tant per a generació d’electricitat com per a usos tèrmics.
Però també pot ser molt important a l’hora de millorar el disseny d’edificis i d’explotacions agràries, fer més efectius els plans de gestió d’espais naturals o elaborar previsions a llarg termini, entre d’altres. L’aplicació actualitza els registres consultables cada mes, el que la converteix en una eina de consulta molt innovadora.
De deu estacions
Les dades que es poden trobar a aquest servei procedeixen de deu estacions de mesura propietat de l’ICAEN. Aquestes estacions estan ubicades a localitats com Barcelona, Roquetes, Girona, Lleida, les Planes de Son, Manresa, Pujalt, Reus, Terrassa i Torroella de Montgrí.
Les dades disponibles fan referència tant a la radiació solar global com a la difusa, i expressen l’energia rebuda per unitat de superfície en un temps determinat.
Les estacions de mesura capten no només l’energia que prové directament del disc solar, radiació directa, sinó també la que, difosa per l’atmosfera, prové de la resta del cel en funció del seu estat, de radiació difusa.
El contingut de l’aplicació serà la base per a l’actualització de l’Atles de Radiació Solar de Catalunya, que l’ICAEN preveu publicar aquest 2026.
Aquesta publicació, a més d’una recopilació exhaustiva de les dades de radiació solar existents a Catalunya, també oferirà una representació sintètica de la informació en forma de dades i de mapes, i en farà la corresponent anàlisi.
Les dades provenen de la Xarxa Radiomètrica de Catalunya, iniciada el 1986 en col·laboració amb la UPC i que actualment gestiona la Universitat de Girona.