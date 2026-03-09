Saber gestionar les temperatures que necessita cada espai

El control i gestió de la temperatura de la llar és un dels punts a tractar més essencials. De prendre una bona decisió i actuar de manera adequada pot dependre el bon funcionament en l’apartat d’eficiència energètica.
Tant si es tracta d’escalfar-la quan fa fred com refredar-la quan fa calor, la climatització dels habitatges és un tema que s’ha de tenir en consideració abans de decidir-se.
Un aïllament tèrmic adequat de l’habitatge permet reduir les fuites de calor a l’hivern i la necessitat de refrigeració a l’estiu. Un habitatge amb els sostres i parets ben aïllats i amb finestres amb doble vidre que tanquin adequadament, reduirà els costos de climatització de manera ostensible.
L’opció de deixar entrar la màxima llum solar a l’hivern suposa un estalvi de calefacció. En canvi, a l’estiu si s’impedeix el pas del sol es podrà estalviar en refrigeració. Els tendals, les persianes i cortines ajuden a conservar la calor durant les nits d’hivern i eviten l’entrada de calor a l’estiu.
Utilitzar doble vidre i cintes aïllants en els tancaments de portes de finestres també promou l’efecte d’estalviar en el consum energètic de calefacció i refrigeració i redueix a més la contaminació acústica i el soroll.
En el moment de ventilar les habitacions n’hi ha prou amb l’acció d’obrir una finestra durant uns deu minuts.
Quan ho fem és necessari que tanquem la calefacció o l’aire condicionat. Altrament, és recomanable instal·lar termòstats o rellotges programables per poder regular la temperatura de les diferents estances de la llar, en funció del règim d’ocupació que tinguin.
Les característiques
Quan toca instal·lar un aparell de climatització a una llar, és aconsellable tenir en compte l’ús que se’n farà i les dimensions i característiques dels espais a escalfar o refredar. Cal adquirir un aparell de classe energètica molt eficient, a més. S’ha de realitzar un adequat manteniment i revisió d’aquests equips de climatització.
D’aquesta manera s’allargarà la vida dels aparells i es millorarà la seguretat de les instal·lacions.