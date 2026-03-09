Els llums de la llar, una despesa que es pot minimitzar

La despesa energètica de les nostres cases depèn també, de l’ús de diversos serveis com és el cas de la il·luminació.
Activitats com el lleure, estudiar, teletreballar o cuinar necessiten generalment una bona llum i tenir en compte algunes accions per estalviar en tots els sentits, energètics o fins i tot econòmics.
Durant bona part del dia, la llum del sol ens il·lumina prou per a no haver d’encendre els llums i, de fet, és més recomanable per a la nostra vista que la llum artificial. Però, amb el pas de les hores i, en especial a l’època de la tardor i l’hivern, és imprescindible durant més estona.
A l’hora d’il·luminar casa nostra, cal tenir en compte les necessitats de cada espai, ja que no totes les habitacions necessiten la mateixa llum, ni la necessiten durant el mateix temps. I tampoc la necessiten amb la mateixa intensitat. Només la cuina i el bany necessiten una lluminositat intensa.
Les estances on fem vida i els dormitoris, en canvi, poden disposar d’un enllumenat central eficient, i il·luminació localitzada allà on sigui necessari.
Sovint, n’hi ha prou amb una bombeta de poca potència i alt rendiment per llegir o treballar. L’eficàcia lluminosa d’una làmpada és la quantitat de llum emesa per unitat de potència elèctrica consumida.
Es mesura en lúmens per watts i permet comparar l’eficiència d’unes fonts de llum respecte a les altres. Actualment, les bombetes led són les que ofereixen una eficàcia lluminosa més alta.
Baix consum
Els llums de baix consum són els petits tubs fluorescents que s’han adaptat a la mida, les formes i els suports de les bombetes. Per això també es coneixen com a làmpades “compactes”. Els llums LED són bombetes de baix consum que tenen una despesa elèctrica inferior als fluorescents compactes i amb una durabilitat superior. El seu major preu queda compensat per la seva durabilitat i eficiència.
És molt important utilitzar, sempre que sigui possible, la llum natural, però hi ha altres factors que poden ajudar a un estalvi energètic rellevant. Com per exemple, pintar els sostres i les parets amb colors clars. D’aquesta manera, s’aprofitarà al màxim la llum natural, i es reduirà el consum de llum artificial.
Cal fer pedagogia entre els membres de la llar perquè no es deixin llums encesos inútilment i que ningú aprofitarà. Mantenir les bombetes i les pantalles netes, sense pols, permet augmentar la lluminositat sense augmentar la potència.
És recomanable, d’altra banda, adaptar la il·luminació a les necessitats de cada família i espai, i també cal donar preferència a la il·luminació localitzada.
Amb això, a més d’estalviar, fomentarà que s’aconsegueixin uns ambients més confortables i còmodes per als seus habitants.
Un detector
Una bona alternativa per estalviar energia és col·locar detectors de presència perquè els llums s’encenguin i s’apaguin automàticament, preferentment a llocs de pas com poden ser vestíbuls, garatges o zones comunes.
També es pot disminuir al mínim la il·luminació en exteriors com jardins, terrasses i altres espais.