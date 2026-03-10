El que els inspectors de la ITV veuen i la majoria de conductors ignoren

El 2024, el 81% dels vehicles va superar la ITV a la primera, segons dades del Ministeri d'Indústria i AECA-ITV, però això significa que gairebé un de cada cinc conductors va haver de tornar al taller. Si passaràs la ITV a Terrassa o en qualsevol altra localitat catalana, conèixer per endavant quins errors detecten els inspectors pot estalviar-te temps, diners i una segona cita.
La majoria dels rebutjos no es produeixen per avaries mecàniques complexes, sinó per descuits que qualsevol conductor pot corregir abans d'acudir. Revisar aquests punts amb unes hores d'antelació és suficient per a estar en aquest 81% que aprova a la primera.
Per què les llums continuen sent la fallada més freqüent
Una bombeta fosa, un far mal orientat o un intermitent que falla amb regularitat són motius directes de rebuig. Abans d'acudir, convé verificar les llums d'encreuament, les de carretera, els intermitents, les de posició, les de fre i la de matrícula. L'orientació dels fars també es revisa: apuntar en direcció incorrecta pot considerar-se defecte greu encara que la bombeta funcioni perfectament.
El sistema de frens no perdona els descuits
L'inspector mesura l'eficàcia de frenada en cada eix i comprova que no hi hagi desequilibris entre un costat i l'altre. Discos o pastilles desgastats, líquid de frens envellit o el fre de mà amb poca força són causes habituals de rebuig. El recomanable és passar per un taller abans de la inspecció, especialment si el cotxe acumula diversos anys o molts quilòmetres.
Els amortidors que no fan mal però sí que suspenen
Molts conductors no noten en el dia a dia que els seus amortidors estan deteriorats, però la ITV ho detecta amb precisió. Tal com assenyala el blog d'AUTODOC, referència europea en recanvis per a l'automòbil: "els amortidors defectuosos poden afectar greument l'estabilitat i seguretat d'un vehicle, influint en la capacitat de frenada i l'adherència al sòl." Un amortidor deteriorat no sols provoca el rebuig en la ITV, sinó que representa un risc real en carretera. AUTODOC España publica en el seu blog tècnic guies detallades sobre símptomes, causes i solucions per a aquesta mena de components.
Els dièsel més antics tenen un problema amb les emissions
A Catalunya, les estacions ITV apliquen controls d'emissions especialment rigorosos amb els vehicles dièsel. Un filtre de partícules obstruït o un motor que no faci la combustió de manera òptima pot superar els límits permesos. Canviar el filtre d'aire i fer una revisió bàsica del motor abans de la cita pot millorar els resultats de manera notable.
El paper que falta quan ja és tard per a buscar-lo
El permís de circulació, l'assegurança vigent i la fitxa tècnica han de ser presents. A més, amb les zones de baixes emissions actives en diverses ciutats catalanes, alguns conductors desconeixen si l'etiqueta mediambiental del seu vehicle està al dia. Verificar-ho abans de la cita evita contratemps innecessaris.
Pneumàtics que semblen estar bé però no superen la prova
La profunditat mínima del dibuix permesa a Espanya és d'1,6 mm, encara que els experts recomanen canviar-los bastant abans d'arribar a aquest límit. Esquerdes en els flancs o pressió incorrecta també generen defectes. Revisar la pressió amb un manòmetre el dia anterior és un gest senzill que molts passen per alt.
Què revisar la setmana abans d'anar a la ITV
El 32,7% dels vehicles no va passar la ITV quan devia el 2024, segons dades del Ministeri d'Indústria recollits per AECA-ITV. Gairebé un de cada tres conductors circulava fora de termini, amb multes de fins a 500 euros i possibles problemes amb l'asseguradora en cas d'accident.
El "checklist" següent resumeix els sis punts que qualsevol conductor pot verificar pel seu compte abans de la cita:
Si aquests sis sistemes estan en ordre, les probabilitats d'aprovar a la primera augmenten de manera notable. Passar la ITV a Catalunya no depèn de la sort, depèn d'arribar amb el vehicle en condicions reals, no només aparents.
Fonts: Ministeri d'Indústria i Turisme, AECA-ITV, DGT, Informes Mecànics i blog tècnic d'AUTODOC.