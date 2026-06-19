Ametller origen reivindica el gust autèntic

La companyia familiar líder en transformació agroalimentària i especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, Ametller Origen, ha fet un pas endavant amb la presentació de la seva nova estratègia de marca i eslògan “El gust és nostre”. Fidel al seu esperit inconformista i en constant evolució, la companyia penedesenca aposta per un relat enfocat en el gust com a garant de la qualitat i l’excel·lència del producte.
Ametller Origen, que enguany celebra 25 anys, construeix el seu model de present i futur sobre el gust com a element vertebrador que articula tota la seva activitat, des de la primera llavor fins a l’experiència a taula. Un model que el fa totalment únic i que ha convertit a la companyia en la cadena preferida pels consumidors en la categoria de fruita i verdura d’Espanya segons l’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris).
El llançament d’aquesta estratègia s’emmarca en un nou propòsit global, “Empoderar el món a guiar-se pel gust”. La companyia assenyala que el gust és un concepte que té diferents cares i és un privilegi de la natura que ens permet arribar allà on els ulls no ho fan, no menteix, ens avisa quan una cosa val la pena i ens connecta amb les emocions més pures.
En aquest cas, el gust és d’Ametller Origen, que el cultiva i el cuina, i ho és dels seus col·laboradors i col·laboradores que atenen amb gust els consumidors cada dia. “El gust excel·lent no és una casualitat; és la conseqüència directa de la nostra manera de fer les coses i això és el que ens fa únics”, va explicar Josep Ametller, conseller delegat i cofundador d’aquesta empresa.
Quatre valors
Aquesta evolució de marca es recolza en quatre valors fonamentals que defineixen la personalitat única d’Ametller Origen: el respecte per l’origen i pel fruit; l’autenticitat de ser fidels als principis de sempre; la curiositat constant per descobrir maneres diferents de fer les coses; i el gaudi com a motor hedonista de la vida. La nova campanya de marca tindrà un desplegament transversal, tant en l’entorn digital com amb presència en mitjans tradicionals de premsa i ràdio i en totes les botigues de la companyia.