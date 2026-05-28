Canvis per a quan arriba la calor

Amb l’arribada de les altes temperatures, el cos ens demana begudes i aliments frescos per combatre la calor. És important, sobretot, saber menjar i beure de manera adequada i intel·ligent i no caure tampoc en els excessos. Principalment, s’ha de tenir en compte que, quan fa calor, l’objectiu preferencial és mantenir el cos hidratat i ajudar-lo a regular la seva temperatura interna. És una forma d’evitar qualsevol ensurt.
Pel que fa a l’apartat de beure, l’aigua i les begudes sense sucre han de ser la nostra base principal. En dies de temperatures exagerades, és aconsellable afegir un raig de llimona o un polsim de sal per reposar els electròlits que perdem quan suem.
També és recomanable evita l’alcohol sobre manera i l’excés de cafeïna, ja que són productes que tenen un efecte diürètic que afavoreix la deshidratació.
La temperatura també s’ha de controlar pel fet que les begudes fredes ofereixen un alleujament immediat. No obstant això, en climes molt secs, l’aigua o te a temperatura ambient (o fins i tot infusions calentes) estimulen la sudoració, ajudant que el cos es refredi de manera natural en evaporar-se la suor.
Rics en aigua
Pel que respecte als aliments sòlids, escollir-los rics en aigua és una alternativa molt convenient. Cal recordar que el 20% de la nostra hidratació diària prové dels aliments i, fruites i verdures com el meló, la síndria, el cogombre, el tomàquet o l’enciam formen part d’aquest grup. Les amanides amb molta part d’aquests ingredients, acostumen a venir més de gust quan arriba l’època de primavera i estiu, i amb unes temperatures allunyades de l’hivern o la tardor.
Altrament, és una bona idea incrementar la presència de sopes i cremes fredes als nostres àpats. Plats d’una llarga tradició, com és el cas del gaspatxo o el salmorejo, són opcions idònies perquè combinen nutrients, sals minerals i molt líquid.
També és cabdal, en aquestes èpoques de calor, evita menjars pesats.
Les digestions d’opcions gastronòmiques amb molt greix o rics en salses augmenten la temperatura corporal. En especial, s’ha de vigilar una salsa en concret, la maionesa, perquè conté ou, un dels ingredients que causa més intoxicacions en aquestes estacions de temperatures molt més altes i de forta calor.
Conservar-los en fred
També cal controlar altres aliments i conservar-los en fred. Per exemple, la calor accelera la proliferació de bacteris en la llet i els productes derivats, cosa que pot provocar un augment del risc d’intoxicacions alimentàries. És imprescindible mantenir sempre la cadena de fred, consumint només productes pasteuritzats i rebutjant qualsevol aliment que hagi perdut les seves condicions òptimes. Es pot traslladar aquesta precaució conservant en frec a altres aliments, com carns o peixos.