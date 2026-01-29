10 ALIMENTS QUE ENS APORTEN ENERGIA

En una època de l’any com és la d’hivern, amb baixes temperatures i fred, a vegades ens pot mancar una mica de forces per a les nostres tasques diàries.
Més enllà d’aliments que ens puguin aportar calor en moments determinats, especialment si estem refredats o passem per algun dels processos gripals existents, segons quins productes ens poden insuflar aquesta energia necessària per superar les situacions esmentades de fred o temperatures més baixes.
Eva López, infermera especialista en Nutrició, que forma part de l’equip d’ATLAS Spine Institute i que també treballa a Àptima Centre Clínic Terrassa, ens aporta una relació de deu dels ingredients alimentaris que poden col·laborar directament per mantenir aquest dinamisme i vigor durant el dia. Són aliments que ens administren una sèrie de nutrients necessaris per al nostre cos, a més d’aquesta energia.
1. El plàtan
Aquesta fruita d’origen tropical és rica en hidrats de carboni i conté minerals molt interessants per al nostre cos, com és el cas del fòsfor, que proporciona una dosi alta d’energia útil per a l’activitat dels músculs, nervis i teixits. També destaca pel potassi, un mineral necessari per generar el nostre impuls nerviós i per a l’activitat muscular normal. A més, conté magnesi, que, entre altres, millora la immunitat de l’organisme.
2. L’avena
És un cereal que té moltes proteïnes de gran valor. El seu consum habitual ens ajuda a disminuir els nivells de colesterol i de sucre en la sang i, a banda de la seva aportació d’energia, també ens proporciona vitamines com la B5, B6 i E. Altrament, també ens aporta minerals essencials com és el cas del ferro, el coure, el manganès o el seleni, a més d’aminoàcids imprescindibles.
3. El peix
Menjar peix contribueix molt directament a la nostra salut. Per exemple, en el cas del salmó, ens aporta calci, que ens ajuda a enfortir els nostres ossos. Altres, com la tonyina o el bacallà són rics en iode, mineral que s’encarrega especialment de produir les hormones tiroidals que controlen el metabolisme del nostre cos. El peix blau és molt beneficiós a causa de l’alt percentatge d’àcids grassos omega-3 que ens ajuda a reforçar el nostre sistema immunitari. També proporcionen un mineral com el zinc i la vitamina B12, necessaris per al nostre desenvolupament intel·lectual.
4. El iogurt natural
Es tracta d’un producte lacti fermentat que fa molt de temps que es consumeix i gaudeix d’una alta popularitat. Una de les seves principals contribucions són al creixement i manteniment de la massa muscular i a la preservació dels nostres ossos. També és bona font de proteïnes, greixos i hidrats de carboni, de minerals com el calci o el fòsfor i vitamines A, D i del grup B.
5. La quinoa
Tot i que és una llavor, s’acostuma a classificar com un gra integral. Ajuda a controlar el colesterol, gràcies a la seva aportació de fibra i greixos insaturats amb propietats cardioprotectores i, d’altra banda, afavoreix el trànsit intestinal i aporta molta energia a l’organisme. Entre altres, també conté vitamina E, que té una funció antioxidant.
6. Els ous
És un dels aliments més presents a les nostres taules i, per la seva versatilitat, es pot coure de diverses maneres. La seva clara està formada per proteïnes d’alt valor biològic i aigua, mentre que el rovell el formen lípids, proteïnes, minerals i vitamines. Inclou minerals rellevants, sobretot el ferro i nutrients, entre els quals destaca la colina, una substància essencial per al sistema nerviós.
7. L’arròs integral
En la seva varietat integral, l’arròs conserva la closca original i això proporciona més del doble de les propietats que el blanc, amb vitamines del grup B, el potassi, el fòsfor, el magnesi o la fibra, que aporta a l’organisme beneficis com un increment més reduït de la glucèmia sanguínia. És un aliment molt adequat per a persones diabètiques i per controlar el pes.
8. Els fruits secs
Són ideals per complementar la dieta, permeten controlar la gana entre hores i aporten un extra de força i energia. La varietat de nutrients amb què compten és molt extensa: àcids grassos insaturats, proteïnes d’alta qualitat, fibra, vitamines, minerals i fitoquímics. D’altra banda, ajuden a disminuir l’oxidació cel·lular i l’envelliment cutani,
9. Les llenties
Acostumen a venir més de gust amb el fred, en forma de receptes calentes. El ferro és un dels minerals destacats entre les seves aportacions, però també proporciona zinc, fòsfor, calci, magnesi i vitamines del grup B. Gràcies als hidrats de carboni i a l’alt contingut de fibra que tenen, aporten energia de llarga durada i sensació de sacietat.
10. El pa integral
És un producte ric en midó, fibra, vitamines del grup B i altres micronutrients. A més, el pa integral afavoreix el trànsit intestinal i la digestió i els seus nutrients enforteixen les defenses naturals del nostre organisme.