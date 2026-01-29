Primer plat

10 ALIMENTS QUE ENS APORTEN ENERGIA

Més enllà d’aliments que ens puguin aportar calor en moments determinats, segons quins productes ens poden aportar l’energia necessària per superar les actuals situacions de fred o temperatures més baixes

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 16:16

En una època de l’any com és la d’hivern, amb baixes temperatures i fred, a vegades ens pot mancar una mica de forces per a les nostres tasques diàries.

Més enllà d’aliments que ens puguin aportar calor en moments determinats, especialment si estem refredats o passem per algun dels processos gripals existents, segons quins productes ens poden insuflar aquesta energia necessària per superar les situacions esmentades de fred o temperatures més baixes.

Eva López, infermera especialista en Nutrició, que forma part de l’equip d’ATLAS Spine Institute i que també treballa a Àptima Centre Clínic Terrassa, ens aporta una relació de deu dels ingredients alimentaris que poden col·laborar directament per mantenir aquest dinamisme i vigor durant el dia. Són aliments que ens administren una sèrie de nutrients necessaris per al nostre cos, a més d’aquesta energia.

1. El plàtan

Aquesta fruita d’origen tropical és rica en hidrats de carboni i conté minerals molt interessants per al nostre cos, com és el cas del fòsfor, que proporciona una dosi alta d’energia útil per a l’activitat dels músculs, nervis i teixits. També destaca pel potassi, un mineral necessari per generar el nostre impuls nerviós i per a l’activitat muscular normal. A més, conté magnesi, que, entre altres, millora la immunitat de l’organisme.

2. L’avena

És un cereal que té moltes proteïnes de gran valor. El seu consum habitual ens ajuda a disminuir els nivells de colesterol i de sucre en la sang i, a banda de la seva aportació d’energia, també ens proporciona vitamines com la B5, B6 i E. Altrament, també ens aporta minerals essencials com és el cas del ferro, el coure, el manganès o el seleni, a més d’aminoàcids imprescindibles.

3. El peix

Menjar peix contribueix molt directament a la nostra salut. Per exemple, en el cas del salmó, ens aporta calci, que ens ajuda a enfortir els nostres ossos. Altres, com la tonyina o el bacallà són rics en iode, mineral que s’encarrega especialment de produir les hormones tiroidals que controlen el metabolisme del nostre cos. El peix blau és molt beneficiós a causa de l’alt percentatge d’àcids grassos omega-3 que ens ajuda a reforçar el nostre sistema immunitari. També proporcionen un mineral com el zinc i la vitamina B12, necessaris per al nostre desenvolupament intel·lectual.

4. El iogurt natural

Es tracta d’un producte lacti fermentat que fa molt de temps que es consumeix i gaudeix d’una alta popularitat. Una de les seves principals contribucions són al creixement i manteniment de la massa muscular i a la preservació dels nostres ossos. També és bona font de proteïnes, greixos i hidrats de carboni, de minerals com el calci o el fòsfor i vitamines A, D i del grup B.

5. La quinoa

Tot i que és una llavor, s’acostuma a classificar com un gra integral. Ajuda a controlar el colesterol, gràcies a la seva aportació de fibra i greixos insaturats amb propietats cardioprotectores i, d’altra banda, afavoreix el trànsit intestinal i aporta molta energia a l’organisme. Entre altres, també conté vitamina E, que té una funció antioxidant.

6. Els ous

És un dels aliments més presents a les nostres taules i, per la seva versatilitat, es pot coure de diverses maneres. La seva clara està formada per proteïnes d’alt valor biològic i aigua, mentre que el rovell el formen lípids, proteïnes, minerals i vitamines. Inclou minerals rellevants, sobretot el ferro i nutrients, entre els quals destaca la colina, una substància essencial per al sistema nerviós.

7. L’arròs integral

En la seva varietat integral, l’arròs conserva la closca original i això proporciona més del doble de les propietats que el blanc, amb vitamines del grup B, el potassi, el fòsfor, el magnesi o la fibra, que aporta a l’organisme beneficis com un increment més reduït de la glucèmia sanguínia. És un aliment molt adequat per a persones diabètiques i per controlar el pes.

8. Els fruits secs

Són ideals per complementar la dieta, permeten controlar la gana entre hores i aporten un extra de força i energia. La varietat de nutrients amb què compten és molt extensa: àcids grassos insaturats, proteïnes d’alta qualitat, fibra, vitamines, minerals i fitoquímics. D’altra banda, ajuden a disminuir l’oxidació cel·lular i l’envelliment cutani,

9. Les llenties

Acostumen a venir més de gust amb el fred, en forma de receptes calentes. El ferro és un dels minerals destacats entre les seves aportacions, però també proporciona zinc, fòsfor, calci, magnesi i vitamines del grup B. Gràcies als hidrats de carboni i a l’alt contingut de fibra que tenen, aporten energia de llarga durada i sensació de sacietat.

10. El pa integral

És un producte ric en midó, fibra, vitamines del grup B i altres micronutrients. A més, el pa integral afavoreix el trànsit intestinal i la digestió i els seus nutrients enforteixen les defenses naturals del nostre organisme.

