Aliments que ens aporten beneficis

Amb l’arribada de l’estiu venen més de gust els productes alimentaris més frescos i, en aquest camp, les fruites i les hortalisses acostumen a ser més apreciades, a més de les begudes fredes. Són aliments molt importants en una alimentació saludable i és molt important incloure’n diàriament i en les quantitats recomanades, ja que ajuden a reduir el risc de patir malalties cardiovasculars, restrenyiment, obesitat i alguns tipus de càncer, entre d’altres.
Són aliments rics en vitamines, minerals, aigua, fibra i altres substàncies beneficioses per al nostre cos. A més contenen molt poques calories i greixos. Es recomana un consum d’una quantitat mínima de cinc racions diàries de fruites i hortalisses. Són aliments que ja es poden menjar a partir dels sis mesos d’edat, i s’han de mantenir durant tota la vida com a part habitual d’una alimentació saludable. Fruites i verdures són fonts de fibra dietètica, vitamines i minerals, així com altres substàncies fitoquímiques beneficioses.
De temporada
És important comprar fruita i hortalisses fresques de temporada. Són més gustoses i més econòmiques i la seva producció, conservació i transport no té un cost ambiental tan elevat. És preferible que siguin productes de proximitat i de productors locals. D’aquesta manera, s’ajuda a l’economia local, al desenvolupament rural i del territori, a la vinculació dels àmbits rural i urbà i a reduir la contaminació derivada del transport. També és aconsellable comprar-les a granel o en envasos totalment reciclables, biodegradables o fabricats amb materials reciclats.