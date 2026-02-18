120 àpats mensuals i 500 quilos de menjar anuals: la contribució del CST al projecte Recooperem

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha tingut un paper destacat en l’acte de celebració del desè aniversari del projecte Recooperem, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per reduir el malbaratament alimentari i garantir una alimentació digna a persones en situació de vulnerabilitat.
L’acte institucional, celebrat al Saló de la Torre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, va reunir una àmplia representació institucional i social del territori i va servir per posar en valor deu anys de treball en xarxa, amb una forta implantació local i un impacte social i ambiental creixent.
En el marc de la commemoració, el president del CST, Marià Gàllego, va participar en la tertúlia Què ha aportat el Recooperem als diferents actors del projecte, on va exposar el valor afegit de la implicació del sector sanitari en iniciatives de sostenibilitat alimentària. La taula rodona va comptar també amb representants del món acadèmic, educatiu, empresarial i municipal, evidenciant el caràcter transversal del projecte.
Recuperació d’àpats amb garanties sanitàries
La participació del CST al projecte Recooperem es va iniciar el març de 2025 mitjançant la recuperació de l’excedent d’àpats del menjador laboral de l’Hospital Universitari de Terrassa, la cuina del qual està gestionada per l’empresa Aramark.
Actualment, el CST recupera i dona aproximadament 120 àpats mensuals a menjadors socials, una xifra que equival a prop de 500 quilos de menjar a l’any. Tot el procés es desenvolupa sota criteris estrictes de seguretat alimentària: els àpats, que no han estat manipulats, s’envasen en barquetes individuals, s’etiqueten per garantir la traçabilitat, s’abateixen de temperatura i es conserven congelats fins que, un cop per setmana, el personal del projecte Recooperem en fa la recollida i distribució.
Aquesta col·laboració s’emmarca dins de la iniciativa CST Batega Verd, integrada en el Pla Estratègic 2025-2028 del Consorci Sanitari de Terrassa, que promou una sanitat més sostenible, compromesa amb la reducció del malbaratament alimentari i la minimització de l’impacte ambiental del sistema sanitari.
L’acte va cloure amb el lliurament de plaques de reconeixement a escoles i entitats participants, en agraïment al seu compromís amb la sostenibilitat alimentària i l’acció social que defineixen el projecte Recooperem.