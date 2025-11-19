19.000 euros per a cinc estudiants del Campus Terrassa

Cinc estudiants del Campus de Terrassa van ser guardonats aquest dimarts amb les Beques a l’Excel·lència de recerca, transferència i nous formats de recerca, que en la seva 15a edició han repartit 19.000 euros entre els millors projectes dels 28 presentats. Les ajudes pretenen impulsar el talent universitari i facilitar que el millor alumnat de la ciutat pugui continuar la seva trajectòria investigadora.
Les dues beques de Doctorat, dotades amb 5.000 euros cadascuna, van ser per a Yarden Alonso López (CD6 – UPC), per un sistema estereoscòpic de baix cost per analitzar vegetació en 3D i optimitzar l’ús d’aigua i fertilitzants, i per a Karen Taiana Bayona Puentes (ESEIAAT – UPC), pel seu estudi sobre l’eliminació de microplàstics mitjançant pellofa de mòlta valoritzada.
En els Treballs de Fi de Grau, les beques de 4.000 euros van recaure en Estel Díaz (EUIT), per un projecte de teràpia ocupacional adreçat a infants i adolescents en risc d’exclusió social, i en Gloria García Moya (EUIT), per una proposta de digitalització del registre infermer domiciliari per millorar la qualitat assistencial.
El premi de Fi de Màster, dotat amb 1.000 euros, es va concedir a Saioa Guerrero Melguizo (FOOT – UPC), per una recerca que explora la resposta pupilar com a biomarcador en l’avaluació del deteriorament cognitiu.
L’acte de lliurament es va celebrar aquest dimarts a la sala d’actes del Qu4drant.0, amb la participació del tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador. La convocatòria valora la innovació, el rigor i la creativitat dels projectes, així com la seva capacitat per acostar la ciència a la ciutadania i incentivar la participació dels joves en la recerca.