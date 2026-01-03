Terrassa activa en alerta el Pla d’Emergència Municipal per risc de nevades a la ciutat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat aquesta tarda en alerta el Pla d'Emergència Municipal davant la previsió de nevades a la ciutat el proper dilluns 5 de gener. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha actualitzat a fase d’alerta el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), d’acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya.
La previsió és que hi hagi risc alt de nevades a Terrassa de les 13 h a les 19 h de dilluns 5 de gener i que el risc sigui moderat la resta del dia.
Davant d’aquesta situació de risc, el CECAT recomana a la població avançar els desplaçaments a demà diumenge per minimitzar la mobilitat del dia 5 de gener. Tot i això, si la ciutadania ha de dur a terme un desplaçament es recomana consultar les previsions meteorològiques i l’estat de la xarxa viària prèviament.
L’Ajuntament de Terrassa ha revisat i posat a punt els dispositius a desplegar i els diferents serveis municipals implicats estan previnguts i preparats per a intervenir. El Servei d’Espais Verds compta amb una reserva de 40 tones de sal per a distribuir per la ciutat per desfer el gel en cas de necessitat. S’han establert 13 punts de distribució de sal a les principals cruïlles de la ciutat i espais estratègics de les urbanitzacions, els quals es troben a disposició de la ciutadania perquè puguin garantir les bones condicions a voreres o accessos dels seus garatges. Aquests punts es troben als següents espais:
• Urbanització Pinetons Guitard (Els Caus)
• Can Palet de Vista Alegre
• Les Martines (via d'accés a la confluència amb la carretera de Martorell) • Urbanització El Molinot (C-58)
• Rotonda ctra. Olesa amb ctra. de Martorell
• Plaça del Doré
• Rambla d'Ègara amb carrer de la Rasa
• Confluència av. Tarradellas amb av. Abat Marcet
• Rotonda av. Béjar amb ctra. Matadepera
• Rotonda ctra Matadepera amb av. Abat Marcet
• Plaça de la Dona
• Rotonda ctra. Castellar al PI Can Petit
• Cruïlla ctra. Montcada amb ctra. Rubí
Per tal de reforçar les actuacions de neteja viària en cas de necessitat, des de desembre de 2021 Terrassa compta també amb una nova pala llevaneus hidràulica i un dipòsit de sal per poder retirar la neu dels carrers de la ciutat. La pala llevaneus és desmuntable i es pot acoblar al vehicle 4x4 de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF). D'altra banda, el dipòsit de sal, que té una capacitat de 200 a 310 litres, també pot adaptar-se al mateix vehicle, permetent una major cobertura de tots els carrers, per a minimitzar els efectes de les glaçades.