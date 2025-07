Els Diabòlics d'Ègara no participaran en la cercavila de Festa Major: "No ens sentim lliures"

Els Diabòlics d’Ègara, colla de foc i percussió del barri de Montserrat, han anunciat que no participaran en la cercavila de dissabte de la Festa Major de Terrassa 2025. En un contundent comunicat, la colla denuncia haver estat exclosa progressivament del model de festa per no seguir els cànons de la cultura popular més tradicional. “Tenim tambors brasilers, ritmes que esclaten, que fan vibrar. I això, per alguns, sembla ser un problema”, expressen en la nota, on asseguren que la seva absència és “un crit de resistència” davant la uniformització cultural.

Tamara Lozano, presidenta dels Diabòlics d’Ègara, explica que la decisió ha estat fruit de “molts anys de discussions amb les colles més tradicionals” i de pressions constants per modificar la seva identitat. “Ens intenten imposar com vestir, com tocar i quins instruments fer sonar, sense ser el seu àmbit”, declara. També lamenta la manca de cohesió amb la resta de colles: “Amb els canvis de la nova cercavila ja estàvem molt descontents; no existeix prou relació per compartir un lluïment tan important”. Cal recordar, que un dels principals canvis de la cercavila d'enguany és que el ball de lluïment a la plaça Vella no es farà de forma individualitzada per cada colla, com s'ha fet tradicionalment, sinó que es farà per blocs. En aquest cas, els Diabòlics d'Ègara havien de compartir espai amb Diables de Sant Pere Nord i la Jove de Sant Llorenç. Lozano afegeix que no han fallat mai a la cercavila des que van néixer el 2012, i confia poder-hi tornar “amb llibertat i respecte”.

Com dèiem, una altra colla afectada és la dels Diables de Sant Pere Nord, que tot i mantenir la seva participació enguany, no amaguen el malestar amb el nou format. El seu president, Eric González, afirma que han estat a punt de seguir el pas dels Diabòlics: “Dins la colla va rondar la idea de no participar, però aquest any hem cedit perquè sabem que és una prova pilot”. Tot i això, avisa que és molt probable que no facin el ball de lluïment final a la plaça Vella: “No ens encanta la idea de compartir espai amb altres colles; tenim ritmes i formes de fer diferents”. Amb tot, diverses veus del món del foc alerten que, si no hi ha canvis, la participació en pròximes edicions podria estar greument compromesa.

Per acabar, La Jove de Sant Llorenç, confirma que ells sí que participaran en tots els actes previstos, inclòs el ball de lluïment final, que faran en solitari si es confirma l’absència de les altres colles. “Nosaltres tirem endavant amb tot, com que les altres dues colles sembla que no participaran del ball de lluïment, el farem nosaltres sols”, ha explicat Sergi Arrabal, cap de percussió de la colla. Tot i mantenir-se al programa oficial, des de La Jove també expressen certa preocupació per la direcció que està prenent la festa: “Queda clar que la cultura popular no considera tradicional les batucades, i tot va encaminat a què no tinguem lloc”.