L'Escola Creixen perd provisionalment el concert a un grup

El Departament d'Educació ha denegat provisionalment el concert a un grup de l'Escola Creixen de Terrassa, concretament a un de segon de primària. Aquesta reducció es deu al fet que l'escola no arriba al mínim d'alumnes requerits en aquest grup. Arreu de Catalunya són 99 els grups afectats per aquesta mesura: 51 grups d'infantil, 40 de primària i 8 d'ESO. Així ho publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) després de la primera de les dues revisions que la conselleria fa a l'hora de determinar quins grups mantenen o perden el concert. La segona revisió es farà al setembre, un cop començat el curs escolar i quan els centres encara hauran pogut rebre alumnes per exemple en el marc del procés de matrícula viva.

Al febrer, la Conselleria d'Educació va anunciar l'oferta inicial per al curs 2025-2026, amb una previsió de 3.004 grups d'I3, 25 menys que els actuals (23 menys a l'escola pública i dos menys a la concertada). A 1r d'ESO, es preveien 2.844 grups, 58 menys, tots de la pública, mentre que es mantenien a la concertada.

Un cop publicada l'oferta final de places, els centres públics oferiran el curs vinent 23 grups més a I3 i 12 a 1r d'ESO respecte a l'oferta inicial. En tots els nivells, l'oferta augmenta en 84 grups.